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Алтайский край стал регионом с самой низкой стоимостью бензина по стране

Средняя стоимость топлива составила 46,03 рубля за литр

14 мая 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край признали регионом с самой низкой средней стоимостью бензина в России. Об этом сообщает ТАСС.

В период с 3 по 10 мая, по данным Росстата, стоимость одного литра топлива в регионе составила 46,03 рубля.

Дешевле 45 рублей 92-й в Сибири можно купить в Кемеровской и Омской областях. 

Дороже всего бензин в России по итогам указанного периода оказался в Севастополе и Сахалинской области – 55,75 и 60,29 руб. за литр.

Дизельное топливо дешевле всего стоит на Северном Кавказе.

Экономика Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

21:52:06 14-05-2023

Патамушта весь бензин добывают у нас в Алтайском крае .

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Алекс

08:09:19 15-05-2023

Да не звездите, на днях ценники на топливо не хило так подняли....

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Гость

17:53:27 15-05-2023

Ой, как, стыдно за Алтайский край!!!!!

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Гость

06:29:22 16-05-2023

А я всё думал какие причины вызвали рост стоимости бензина последние дни, а вот оно, оказывается он дешёвый.

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