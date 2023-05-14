Алтайский край стал регионом с самой низкой стоимостью бензина по стране
Средняя стоимость топлива составила 46,03 рубля за литр
14 мая 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Алтайский край признали регионом с самой низкой средней стоимостью бензина в России. Об этом сообщает ТАСС.
В период с 3 по 10 мая, по данным Росстата, стоимость одного литра топлива в регионе составила 46,03 рубля.
Дешевле 45 рублей 92-й в Сибири можно купить в Кемеровской и Омской областях.
Дороже всего бензин в России по итогам указанного периода оказался в Севастополе и Сахалинской области – 55,75 и 60,29 руб. за литр.
Дизельное топливо дешевле всего стоит на Северном Кавказе.
21:52:06 14-05-2023
Патамушта весь бензин добывают у нас в Алтайском крае .
08:09:19 15-05-2023
Да не звездите, на днях ценники на топливо не хило так подняли....
17:53:27 15-05-2023
Ой, как, стыдно за Алтайский край!!!!!
06:29:22 16-05-2023
А я всё думал какие причины вызвали рост стоимости бензина последние дни, а вот оно, оказывается он дешёвый.