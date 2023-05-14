Алтайский край стал регионом с самой низкой стоимостью бензина по стране

Средняя стоимость топлива составила 46,03 рубля за литр

14 мая 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край признали регионом с самой низкой средней стоимостью бензина в России. Об этом сообщает ТАСС.

В период с 3 по 10 мая, по данным Росстата, стоимость одного литра топлива в регионе составила 46,03 рубля.

Дешевле 45 рублей 92-й в Сибири можно купить в Кемеровской и Омской областях.

Дороже всего бензин в России по итогам указанного периода оказался в Севастополе и Сахалинской области – 55,75 и 60,29 руб. за литр.

Дизельное топливо дешевле всего стоит на Северном Кавказе.