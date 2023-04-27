Эксперты отмечают, что рост цен связан с наступлением сезона шашлыков и праздников

27 апреля 2023, 07:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Свинина в Алтайском крае начала дорожать в преддверии майских праздников. Крупные холдинги подняли цену за один её килограмм минимум на 15 рублей. Предприниматели, которые торгуют этим мясом на рынке, расценили такое совпадение сговором переделов. Но производители настаивают, что это всего лишь сезонное повышение, которое происходит ежегодно, и никаких поводов для паники нет. Подробнее – на amic.ru.

На сколько подорожала свинина и заметят ли это покупатели?

Оптовые цены на свиные полутуши поставщики в Алтайском крае увеличили впервые 17 апреля. Стоимость за один килограмм выросла сразу на 15 рублей, рассказала amic.ru продавец мяса на Новом рынке Татьяна. Второе повышение произошло спустя неделю, на этот раз цена поднялась ещё на 5 рублей.

"Промышленное свиное мясо серьёзно подорожало сразу у нескольких поставщиков, и мы это молча "съели". Я считаю, что это монополия в чистом виде, потому что одномоментно так цена корректироваться не может. Но и отказаться от этих поставок мы не в силах, так как завязаны на своих розничных покупателях и ресторанах", – говорит женщина.

После первого этапа повышения цена на рынке не изменилась ни на рубль, говорит Татьяна. То есть покупатель этого и не заметил. Но после второй надбавки предприниматели были вынуждены тоже поднять стоимость. Например, если свиной шеей, которую чаще всего берут на шашлык, зимой здесь торговали по 360 рублей за килограмм, то сейчас она стоит 380. Антрекот с 280 рублей "подрос" до 300.

По данным директора одного из мясных магазинов известной розничной сети (предпочёл не называть себя), в регионе действительно произошёл существенный скачок цены на свиные полутуши. На данный момент некоторые агрохолдинги уже подняли цену на 23 рубля за килограмм. Такие колебания стоимости собеседник объяснил сезонностью и увеличением спроса в период майских праздников. По его наблюдениям, сначала в цене поднимается свинина, потом – курица, а за ними и говядина.

"Закончился Великий пост, и все крупные производители резко подняли цену. Сначала она увеличилась на 20 рублей, а потом ещё на 3. Если раньше при оптовом закупе килограмм в полутуше стоил 166 рублей, то сейчас уже минимум 190 и выше. Скачок существенный, это действительно много. Но конкретно в наших магазинах для конечного потребителя ничего не изменилось. Мы цену стараемся держать", – говорит эксперт.

Почему производители поднимают цены?

Генеральный директор ООО "Митпром" Владимир Воркин отмечает, что цена на свинину с середины января 2023 года до Пасхи была минимальной на фоне традиционного падения спроса. Весь этот период в торговых сетях мясо предлагали со скидкой до 20%, чтобы хоть как-то увеличить продажи. Но после завершения Великого поста всегда формируется спрос на традиционный шашлык, и цена на свинину на фоне этой тенденции увеличивается.

Согласно данным Алтайкрайстата на 12 декабря 2022 года, средняя цена на свинину, кроме бескостного мяса, составляла 313,68 руб. 16 января она установилась на отметке 306,47 руб. В феврале и марте падение продолжилось – 305,48 руб. (13.02.2023) и 302,43 руб. (13.03.2023) соответственно. К 17 апреля средняя цена составила 306,93 руб.

"Если проанализировать статистику цен на свинину за последние пять лет, после Пасхи всегда идёт рост стоимости. То же самое происходит с ценами на яйца перед Пасхой и икрой перед Новым годом. Цены на свинину поднимаются ровно две недели, а потом они опускаются. Но пока вопрос, на сколько будет это падение. Сейчас цена поднялась на 15%, мы, исходя из затрат, считаем, что она должна опуститься на 7-8%. Если упадёт ниже, значит, производители снова будут находиться в красной зоне – зоне недополученной прибыли", – говорит Владимир Воркин.

Генеральный директор считает, что это повышение оптовых цен розничные покупатели на колхозных рынках и в магазинах, скорее всего, даже не заметят. Чаще всего сезонные колебания стоимости сглаживаются политикой ценообразования на торговых предприятиях.