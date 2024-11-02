Алтайский край стал участником проекта "Вызов" по работе с семьями

Проект направлен на снижение количества детей в социальных учреждениях

02 ноября 2024, 08:31, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Алтайский край стал одним из 14 пилотных регионов России, где начинается реализация федерального проекта "Вызов". Он направлен на то, чтобы дети, которые оказались в неблагополучных условиях, росли не в соцучреждениях, а в родных или приемных семьях. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

Инициатором проекта стала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, которая посещала регион в мае 2024 года.

"Обсудили то, как будет организована работа, на встрече с краевым уполномоченным по правам ребенка Ольгой Казанцевой. В рамках федерального проекта в нашем регионе будет создана служба "Дети в семье", а также клубы "Устойчивая семья". Специалисты будут помогать вернуться семьям к нормальной совместной жизни. В том числе это касается борьбы с зависимостями. Дополнительно будут привлекаться благотворительные фонды для адресной помощи в преодолении трудных условий жизни", – рассказал Виктор Томенко.

Также, по его словам, появится общественный советник губернатора, который займется вопросами профилактики социального сиротства и будет координировать реализацию проекта в целом в крае.