Томенко встретился с омбудсменом по правам ребенка в РФ Львовой-Беловой

Она отметила успешную работу региона по многим аспектам

15 мая 2024, 20:59, ИА Амител

Визит Львовой-Беловой на Алтай / Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и обсудил вопросы профилактики неблагополучия детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Сегодня Львова-Белова находится с рабочей поездкой в регионе. Томенко провел вместе с ней ряд встреч и совещаний, на которых обсуждались вопросы относительно организации профилактической работы с детьми и подростками. В частности, речь шла о тех несовершеннолетних, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, воспитывающихся в неблагополучной семье или оставшихся без родных.

В частности, на заседаниях обсудили работу кризисных центров для подростков и взрослых, оказание помощи родителям, которые столкнулись с тяжелыми испытаниями, в том числе со сложными заболеваниями детей. Отдельно затрагивались вопросы взаимодействия с приемными семьями, улучшения условий в детских домах. Львова-Белова отметила успешную работу региона по многим аспектам.

Губернатор напомнил, что пять центров стратегической программы уполномоченного "Подростки России" – в Крутихинском, Каменском, Шипуновском, Троицком, Петропавловском районах – работают в Алтайском крае с осени прошлого года. Здесь проводят мероприятия для подростков, которые могут находиться в зоне риска: помогают с профориентацией, оказывают психологическую помощь. Многие занятия проходят в игровой, понятной детям форме.

"Вместе с тем, конечно, нам есть куда стремиться. В Алтайском крае живут около полумиллиона детей и подростков. Почти 36 тысяч многодетных семей. Именно в сегодняшних мальчишках и девчонках, которые ходят в садики, занимаются в школах, пробуют себя в спорте и творчестве – наше будущее. Их безопасность, стабильность и комфорт жизни, возможности для получения образования и развития способностей, качественная медицина – несколько основных направлений, по которым многое уже сделано, но по-прежнему нужно усиливать работу", – подчеркнул губернатор.