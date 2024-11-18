Алтайский край установил очередной рекорд по перевозке грузов по воде
Увеличение объема перевозок водным транспортом снижает нагрузку на дороги
18 ноября 2024, 17:50, ИА Амител
В 2024 году водный транспорт Алтайского края перевез более 1,2 млн тонн грузов. Как сообщает "Атмосфера", об этом заявил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Александр Мошкин.
Объем грузоперевозок по Бии, Катуни и Оби увеличился за последние три года. В частности, в 2022-м перевезли 1 184 057 тонн, в 2023-м – 1 173 730 тонн, в 2024-м – 1 202 031 тонну. Рост связан со спросом на материалы для строительства и ремонта дорог вдоль Оби рядом с населенными пунктами Быстрый Исток, Усть-Чарышская Пристань, Вяткино и Калистратиха.
В этом году более 50 тысяч грузовиков перешли с автомобильных дорог на внутренний водный транспорт. Это позволило снизить нагрузку на Чуйский тракт летом, в пик туристического сезона.
Также в этом году Алтайский край получил два новых земснаряда. Они уже работают и углубляют дно на мелководных участках. Общий объем дноуглубительных работ за навигацию 2024 года составил более 1,268 млн кубических метров.
17:57:50 18-11-2024
Может пора Речной вокзал вернуть? Кто разрушил - пусть восстановит.
18:08:29 18-11-2024
Гость (17:57:50 18-11-2024) Может пора Речной вокзал вернуть? Кто разрушил - пусть восст... Для перевозки щебня и песка речной вокзал даром не нужен. А перевозки пассажиров по Оби практически нет
21:13:54 18-11-2024
Гость (17:57:50 18-11-2024) Может пора Речной вокзал вернуть? Кто разрушил - пусть восст... вот снова какой то пришлый высказывается. вы видели проект нового дома, который называется Столица и второго, который называется Мира?! там на1 этаже речной вокзал есть, пожалуйста. пользуйтесь сколько влезет!!
08:30:02 19-11-2024
Гость (21:13:54 18-11-2024) вот снова какой то пришлый высказывается. вы видели проект н... Вот этого этажа и хватит. Остальные только портят вид на город. Убожество полное, больше всего напоминают останки башен-близнецов после теракта. Непонятно как вообще такой значимый для города участок попал в частные руки.
19:31:17 18-11-2024
Возят камни да песок, и фсё!
07:26:15 19-11-2024
Гость (19:31:17 18-11-2024) Возят камни да песок, и фсё!... А что нужно возить? Собачье дерьмо баржами?
08:15:34 19-11-2024
Гость (07:26:15 19-11-2024) А что нужно возить? Собачье дерьмо баржами?... то, что возили в СССР, кроме щебня и песка, возили руду, лес, зерно, оборудование и т.п. Почитайте, сколько и чего было перевозилось по рекам, современным и не снилось. То же самое касается и авиаперевозок в большие и малые города. Пассажирская авиация (причем заметьте своя, в СССР одна из немногих стран, которая строила самолеты всех видов больших, средних, малых) была настолько распространена, что из маленьких поселков на выходные в Москву и Питер летали. Знакомый хвастался как они после получки, летали гулять из северного поселка какого то в Москву на выходных, причем это не было чем то выдающимся, кто то гулять, кто то по магазинам, кто то в театры и музеи.
08:33:52 19-11-2024
Гость (08:15:34 19-11-2024) то, что возили в СССР, кроме щебня и песка, возили руду, лес... Так и вы хвастаетесь. Чего уж там знакомый врун.
09:12:22 20-11-2024
Гость (08:15:34 19-11-2024) то, что возили в СССР, кроме щебня и песка, возили руду, лес... Руду в Барнаул? Видать от этой бесхозяйственности и разгильдяйства ссср и крякнул.
08:05:13 19-11-2024
интересно было бы сравнить, сколько тонн грузов и сколько пассажиров перевозили в СССР по этим же рекам, мне кажется, намного намного больше, и не только щебень и песок. Речные перевозки были очень развиты.
08:32:42 19-11-2024
Гость (08:05:13 19-11-2024) интересно было бы сравнить, сколько тонн грузов и сколько па... Скажем до Бобровки теплоход идет 1,5 часа, на машине от силы 30 минут. Про Рассказиху вообще молчу. Секрет прост - в хваленном сссре не хватало личного транспорта. Сейчас в семьях по 2 , а то и по три машины. На кой черт мне ждать корыто, если на своей машине я раз и там? Не надо петь военных песен и о туристических поездках по Оби. Также как и щебня с песком в сссре возили в разы меньше.
12:20:03 19-11-2024
А мне очень нравилось добираться в Калиновку на теплоходе! По дороге можно было и с соседями пообщаться, и кофе из термоса с бутербродом выпить, рекой полюбоваться. Хоть сейчас на машине гораздо удобней от подъезда до калитки с баулами и корзинками - но прогулка по реке это было здорово!