Алтайский край установил очередной рекорд по перевозке грузов по воде

Увеличение объема перевозок водным транспортом снижает нагрузку на дороги

18 ноября 2024, 17:50, ИА Амител

Водный транспорт / Фото: amic.ru

В 2024 году водный транспорт Алтайского края перевез более 1,2 млн тонн грузов. Как сообщает "Атмосфера", об этом заявил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Александр Мошкин.

Объем грузоперевозок по Бии, Катуни и Оби увеличился за последние три года. В частности, в 2022-м перевезли 1 184 057 тонн, в 2023-м – 1 173 730 тонн, в 2024-м – 1 202 031 тонну. Рост связан со спросом на материалы для строительства и ремонта дорог вдоль Оби рядом с населенными пунктами Быстрый Исток, Усть-Чарышская Пристань, Вяткино и Калистратиха.

В этом году более 50 тысяч грузовиков перешли с автомобильных дорог на внутренний водный транспорт. Это позволило снизить нагрузку на Чуйский тракт летом, в пик туристического сезона.

Также в этом году Алтайский край получил два новых земснаряда. Они уже работают и углубляют дно на мелководных участках. Общий объем дноуглубительных работ за навигацию 2024 года составил более 1,268 млн кубических метров.