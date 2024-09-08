В Барнауле сменился главный "речник" на фоне рекордных цифр по перевозке грузов

Роман Сапронов возглавил Барнаульский район водных путей и судоходства

08 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Барнаульский речной порт /Фото: amic.ru

Новым начальником Барнаульского района водных путей и судоходства стал Роман Сапронов, ранее возглавлявший Астраханский район гидротехнических сооружений и судоходства. Информация об этом появилась на сайте Министерства транспорта Алтайского края в новости о совещании, в котором обсуждались грузоперевозки по рекам региона.

С лета 2023 года в качестве врио Барнаульский район водных путей возглавлял Дмитрий Апаликов. С 2017 по 2023 год должность занимал Александр Чуприн. Однако он перешел на службу в Тушинский район гидротехнических сооружений филиал ФГБУ "Канал имени Москвы".

Что касается перевозок речным транспортом, то до конца навигационного периода планируется достичь отметки 1,2 млн тонн. Это будет новый рекорд.

Для достижения этих показателей проводится комплекс путевых работ, таких как дноуглубительные, землечерпательные, а также содержание береговой плавучей обстановки и изыскательские мероприятия. Это позволяет обеспечить необходимую глубину для движения груженых судов на реках Обь, Бия и Катунь.

По данным Минтранса, благодаря таким действиям ежедневно происходит переориентирование более 350 единиц крупногабаритного транспорта с трасс региона на реку, вследствие чего удается сохранить качество дорожного полотна.