Алтайский край входит в десятку регионов по распространенности ВИЧ

При этом в 2024 году в регионе снизилась заболеваемость инфекцией

16 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com

Алтайский край занимает десятое место в рейтинге распространенности ВИЧ-инфекции среди регионов РФ. Как сообщает региональный Минздрав, в 2024 году в крае отмечают снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией – зарегистрировано 1,7 тысячи случаев, что на 5,4% меньше, чем в 2023-м.

Специалисты отмечают тенденцию к снижению случаев передачи заболевания через инъекции и от матери к ребенку, однако доля передачи ВИЧ-инфекции половым путем растет. Также снижается вновь выявленная инфекция у молодых людей, детей и подростков. Усредненный портрет вновь выявленного пациента переместился в возрастной диапазон 35 и более лет.

"Важно отметить, что снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае отмечается на фоне ежегодного увеличения скрининговых исследований. В 2024 году лабораторными исследованиями на ВИЧ-инфекцию охвачено 700 167 жителей края, или 33,1% от численности населения. Обеспечена возможность бесплатного добровольного медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию жителей края по клиническим, эпидемиологическим показаниям, а также обследование по инициативе пациента", – отметили в министерстве.

На начало 2025 года на диспансерном учете в крае состояло порядка 19,7 тысячи пациентов. Для них обеспечили доступ к лечению с возможностью персонального подбора лекарств, достигнут высокий уровень вирусологической эффективности проводимого лечения.

В регионе добились наименьшего за все годы показателя смертности среди пациентов от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, – до 14 случаев на 100 тысяч населения. В 2023 году эти показатели составляли 19 на 100 тысяч населения, в 2022-м – 23 на 100 тысяч.