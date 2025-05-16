Алтайский край входит в десятку регионов по распространенности ВИЧ
При этом в 2024 году в регионе снизилась заболеваемость инфекцией
16 мая 2025, 08:00, ИА Амител
Алтайский край занимает десятое место в рейтинге распространенности ВИЧ-инфекции среди регионов РФ. Как сообщает региональный Минздрав, в 2024 году в крае отмечают снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией – зарегистрировано 1,7 тысячи случаев, что на 5,4% меньше, чем в 2023-м.
Специалисты отмечают тенденцию к снижению случаев передачи заболевания через инъекции и от матери к ребенку, однако доля передачи ВИЧ-инфекции половым путем растет. Также снижается вновь выявленная инфекция у молодых людей, детей и подростков. Усредненный портрет вновь выявленного пациента переместился в возрастной диапазон 35 и более лет.
"Важно отметить, что снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае отмечается на фоне ежегодного увеличения скрининговых исследований. В 2024 году лабораторными исследованиями на ВИЧ-инфекцию охвачено 700 167 жителей края, или 33,1% от численности населения. Обеспечена возможность бесплатного добровольного медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию жителей края по клиническим, эпидемиологическим показаниям, а также обследование по инициативе пациента", – отметили в министерстве.
На начало 2025 года на диспансерном учете в крае состояло порядка 19,7 тысячи пациентов. Для них обеспечили доступ к лечению с возможностью персонального подбора лекарств, достигнут высокий уровень вирусологической эффективности проводимого лечения.
В регионе добились наименьшего за все годы показателя смертности среди пациентов от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, – до 14 случаев на 100 тысяч населения. В 2023 году эти показатели составляли 19 на 100 тысяч населения, в 2022-м – 23 на 100 тысяч.
09:37:34 16-05-2025
По данным на 2023 год, в ЮАР насчитывается 7,8 млн человек с ВИЧ-инфекцией, что составляет 12,6% от общего населения страны (62 млн чел.) Берегите себя, ибо кроме вас самих никто не убережет(деньги сейчас нужны на другое но не на профилактику и не на медицину), не берите пример с ЮАР.
11:58:13 16-05-2025
Вот к чему приводит отсутствие сексуального образования среди молодежи
12:25:46 16-05-2025
Sic semper tyrannis (11:58:13 16-05-2025) Вот к чему приводит отсутствие сексуального образования сред... Заражаются далеко не молодежь в основном, а люди 35-45 лет.
13:58:31 16-05-2025
Нужно как-то помечать больных людей, чтобы предотвратить заражение. Например ставить отметку возле гениталий. Например татуировку "только в резине!". Это спасёт от эпидемии.
15:02:32 16-05-2025
Благодаря мигрантам появился еще и сифилис.
18:05:18 16-05-2025
Гость (15:02:32 16-05-2025) Благодаря мигрантам появился еще и сифилис.... это у непривитых, вы один из них?!
17:24:10 17-05-2025
Вич уже давно не приговор,пьют терапию и как обычный человек здоровый. Есть болячки намного страшнее, рак , сахарный диабет.