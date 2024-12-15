На лечение ВИЧ-инфицированных тратится около 70 млрд рублей

15 декабря 2024, 12:05, ИА Амител

Красная ленточка – символ борьбы со СПИДом / Фото: ru.freepik.com

В России от ВИЧ ежегодно погибает около 30 тысяч людей трудоспособного возраста. Об этом ТАСС сообщил Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита ЦНИИ Роспотребнадзора.

Покровский подчеркнул, что увеличивающееся количество инфицированных ведет к значительному росту затрат на лечение. Он рассказал, что на эти цели тратится около 70 млрд рублей.

Кроме того, потеря трудоспособных граждан также наносит серьезный экономический урон.

"Если мы теряем 30 тысяч людей в год, это дополнительные потери для экономики", – сказал Покровский.

Он отметил важность своевременного лечения и профилактики ВИЧ. Это необходимо, чтобы избежать дальнейших случаев заболевания.