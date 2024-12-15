НОВОСТИЭкономика

Стало известно, сколько трудоспособных россиян ежегодно умирает от ВИЧ

На лечение ВИЧ-инфицированных тратится около 70 млрд рублей

15 декабря 2024, 12:05, ИА Амител

Красная ленточка – символ борьбы со СПИДом / Фото: ru.freepik.com
Красная ленточка – символ борьбы со СПИДом / Фото: ru.freepik.com

В России от ВИЧ ежегодно погибает около 30 тысяч людей трудоспособного возраста. Об этом ТАСС сообщил Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита ЦНИИ Роспотребнадзора.

Покровский подчеркнул, что увеличивающееся количество инфицированных ведет к значительному росту затрат на лечение. Он рассказал, что на эти цели тратится около 70 млрд рублей.

Кроме того, потеря трудоспособных граждан также наносит серьезный экономический урон.

"Если мы теряем 30 тысяч людей в год, это дополнительные потери для экономики", – сказал Покровский.

Он отметил важность своевременного лечения и профилактики ВИЧ. Это необходимо, чтобы избежать дальнейших случаев заболевания.

Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com

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Комментарии 9

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Бдыщ

12:30:31 15-12-2024

30 тысяч в год трудоспособных граждан-это огромнейшая цифра..

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Гость

14:24:27 15-12-2024

Бдыщ (12:30:31 15-12-2024) 30 тысяч в год трудоспособных граждан-это огромнейшая цифра....
Помнится, примерно столько же ежегодно погибает в ДТП

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гость

12:54:54 15-12-2024

так ради интереса,а почему не озвучивают цифру смертности в стране всего трудоспособного населения за год?

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30 тысяч в год трудоспособных

14:02:45 15-12-2024

Это песчинка в море. Трудоспособными у нас считаются женщины до 60 лет и мужчины до 65 лет. Мужики многие и без СПИДа и ВИЧ от других заболеваний или по иным причинам не доживают до того как перестают нетрудоспособными.

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Гость

14:29:34 15-12-2024

30 тысяч в год трудоспособных (14:02:45 15-12-2024) Это песчинка в море. Трудоспособными у нас считаются женщины...
Трудоспособный возраст 65 лет для мужиков - это откровенный перебор, называемый геноцидом, т.к. подавляющее большинство не доживает до 65.

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Жительница Барнео

15:01:25 15-12-2024

30 тысяч в год трудоспособных (14:02:45 15-12-2024) Это песчинка в море. Трудоспособными у нас считаются женщины...
Но есть нюанс, можно контролировать распространение ВИЧ с помощью распространения информации и барьерных котрацептивов. Вот только это не выгодно в плане пропаганды деторождения.

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Андрей

15:19:49 15-12-2024

Ну да! Те мужики, что и перешагивают 70, на сто процентов к 80 умирают. А до 65 дотягивают тое из пяти. Что Вы хотели?! В начале 20-го века 50 лет перешел и хорошо. Так что пенсия нам не светит.

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Гость

16:08:46 15-12-2024

Ещё от панкриотита помирают. Без поджелудочной не живут и не заменишь никак. А растворить её очень легко и быстро в пиве и газировке.

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гость

21:08:17 16-12-2024

а может не прыгать на все, что шевелится? дольше проживешь...

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