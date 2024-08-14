Алтайский край вошел в четверку регионов, где самый вкусный мед

Опрос среди жителей России приурочили к Медовому Спасу, который празднуют 14 августа

14 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Натуральный мед / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял четвертое место в десятке регионов России, где самый вкусный мед, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха "Твил.ру" со ссылкой на итоги соответствующего опроса в соцсетях.

12% участников голосования выбрали Алтайский край, отвечая на вопрос "где именно они пробовали самый вкусный мед".

"В полях Алтайского края огромное разнообразие цветущих растений. Поэтому и у меда вкус богатый. Здесь нет только липового меда - поскольку не так уж много лип. И майского - качать мед в Алтайском крае начинают в июле", - говорится в результатах опроса.

Десятка самых "медовых" регионов:

На первом месте Республика Башкирия, которую выбрали 29% голосовавших. Башкирский мед многие считают самым лучшим в стране, потому что медоносы здесь - чистейшие цветущие луга, а не поля гречихи и подсолнечника. А еще в Башкортостане обитает уникальная медоносная дикая пчела, заселяющая дупла в деревьях и самодельные борти. Только здесь сохранилось древнее ремесло - бортничество, собирание меда диких пчел. Не зря городу Уфа называют медовой столицей. На втором месте Краснодарский край, выбор 17% участников голосования. На Кубани история пчеловодства насчитывает уже несколько веков. Сегодня на Черноморском побережье можно купить гречишный, альпийский, липовый мед. А еще редкие сорта - черничный, каштановый, эвкалиптовый. На третьем месте Республика Крым, который выбрали 16% голосовавших. Крымский мед также считают уникальным по вкусовым и лечебным качествам. Есть здесь сорта, которых больше нигде не встретишь - лавандовый мед и мед из шалфея. На четвертом месте Алтайский край, за который высказались 12% участников голосования. Говорят, что в полях Алтайского края огромное разнообразие цветущих растений. Поэтому и у меда вкус богатый. Здесь нет только липового меда - поскольку не так уж много лип. И майского - качать мед в Алтайском крае начинают в июле. На пятом месте Тамбовская область, ее выбрали 10% голосовавших. Регион расположен в очень благоприятных климатических условиях, где практически одновременно цветет разнотравье и медоносы, поэтому он считается одним из лучших мест для разведения пчел. Меда в Тамбовской области производится не меньше, чем в Башкирии. На шестом месте Ставропольский край, регион выбрали 6% опрошенных. Мед здесь тоже очень вкусен. На Ставрополье, по словам пчеловодов, разводят несколько пород пчел: карпатскую, среднерусскую, кавказскую, пчел пород карника и бакфаст. На седьмом месте Приморский край, он собрал 4% голосов. Эндемики Приморского края позволяют собирать уникальные сорта меда с диморфанта, бархата амурского, аралиевых и других растений. У каждого сорта приморского меда - свои необыкновенные лечебные свойства. На восьмом месте Республика Татарстан, за нее высказались 3% участников голосования. Здесь очень много гречишного и липового меда, а также рапсового и подсолнечного. Уникальным местным медом считается чернокленовый - он находит применение не только в медицине, но и в косметологии. На девятом месте Пермский край, который выбрали 2% подписчиков. Более низкие, чем в южных широтах температуры края приводят к более быстрым биохимическим реакциям в растениях. Пчелы здесь вбрасывают в нектар больше ферментов, что делает пермский мед очень полезным и вкусным. На десятом месте Ростовская область, ее выбрал 1% всех голосовавших. Ростовская область – достаточно благоприятное место для пчеловодства. Здесь растет много полевых цветов. Самые медоносные районы области - на севере и в дельте Дона.

Опрос среди жителей России приурочили к Медовому Спасу, который празднуют 14 августа. В этот день в храмах освящают мед нового сбора, его благословляют на употребление в пищу. Пекутся медовые пряники, блины с медом и другие кулинарные изделия с этим натуральным и полезным продуктом.