В Госдуме разрабатывают "закон Винни-Пуха" против неправильного меда
Примерно 70% меда в России — фальсификат
14 августа 2024, 08:40, ИА Амител
В комитете Госдумы по аграрным вопросам разрабатывают законопроект, предлагающий строже наказывать недобросовестных производителей меда и штрафовать торговые сети, пустившие контрафакт на свои полки, пишет "Парламентская газета".
"Ежегодно в России производят около 70 тысяч тонн меда. При этом 70% меда в стране — фальсификат", - отмечает издание.
Как подчеркнул глава аграрного комитета ГД Владимир Кашин, мошенники не только делают неконкурентоспособными добросовестных производителей, но и ставят под угрозу здоровье человека, поэтому "штрафы за подделку меда должны быть соразмерны нарушениям".
Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин отметил, что есть единственный способ борьбы с контрафактом - ужесточить наказания за подделку и продажу "неправильного" меда. Потому что существующие смехотворные санкции в несколько тысяч рублей никого не пугают.
"Вот если бы они заплатили несколько миллионов рублей, то это заставило бы их одуматься", - уверен Капунин, предложив также предусмотреть временное приостановление деятельность таких компаний и уголовную ответственность за многократные нарушения.
С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в закон о пчеловодстве, которые ужесточают требования к качеству и безопасности меда. Продукт должен соответствовать ГОСТам и техрегламентам, а его качество будут оценивать не только по российским законам, но и по документам Евразийского экономического союза.
09:03:01 14-08-2024
Не только мед... Контрафакта полно!!!
09:20:39 14-08-2024
Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин отметил, что есть единственный способ борьбы с контрафактом - ужесточить наказания за подделку и продажу "неправильного" меда.
некорректное интервью, некомпетентного человека! Фальсификатом считается продукция, сопровождаемая ложной информацией о её характеристиках и (или) производителе. Это умышленно измененные (поддельные) товары и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной».
Контрафактом же признается продукция, находящаяся в обороте с нарушением гражданского законодательства. То есть контрафакт - это не обязательно подделка, это товары с незаконно нанесенными на них товарными знаками, НМПТ зарегистрированными в Роспатенте.
11:22:04 14-08-2024
Коту делать нечего- он сидит на заборе, яйца вылизывает...