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В Госдуме разрабатывают "закон Винни-Пуха" против неправильного меда

Примерно 70% меда в России — фальсификат

14 августа 2024, 08:40, ИА Амител

Натуральный мед / Фото: unsplash.com
Натуральный мед / Фото: unsplash.com

В комитете Госдумы по аграрным вопросам разрабатывают законопроект, предлагающий строже наказывать недобросовестных производителей меда и штрафовать торговые сети, пустившие контрафакт на свои полки, пишет "Парламентская газета".

"Ежегодно в России производят около 70 тысяч тонн меда. При этом 70% меда в стране — фальсификат", - отмечает издание.

Как подчеркнул глава аграрного комитета ГД Владимир Кашин, мошенники не только делают неконкурентоспособными добросовестных производителей, но и ставят под угрозу здоровье человека, поэтому "штрафы за подделку меда должны быть соразмерны нарушениям".

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин отметил, что есть единственный способ борьбы с контрафактом - ужесточить наказания за подделку и продажу "неправильного" меда. Потому что существующие смехотворные санкции в несколько тысяч рублей никого не пугают.

"Вот если бы они заплатили несколько миллионов рублей, то это заставило бы их одуматься", - уверен Капунин, предложив также предусмотреть временное приостановление деятельность таких компаний и уголовную ответственность за многократные нарушения.

С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в закон о пчеловодстве, которые ужесточают требования к качеству и безопасности меда. Продукт должен соответствовать ГОСТам и техрегламентам, а его качество будут оценивать не только по российским законам, но и по документам Евразийского экономического союза.

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Комментарии 3

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Бжелы

09:03:01 14-08-2024

Не только мед... Контрафакта полно!!!

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Сергей Тастан

09:20:39 14-08-2024

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин отметил, что есть единственный способ борьбы с контрафактом - ужесточить наказания за подделку и продажу "неправильного" меда.

некорректное интервью, некомпетентного человека! Фальсификатом считается продукция, сопровождаемая ложной информацией о её характеристиках и (или) производителе. Это умышленно измененные (поддельные) товары и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной».

Контрафактом же признается продукция, находящаяся в обороте с нарушением гражданского законодательства. То есть контрафакт - это не обязательно подделка, это товары с незаконно нанесенными на них товарными знаками, НМПТ зарегистрированными в Роспатенте.

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Гость

11:22:04 14-08-2024

Коту делать нечего- он сидит на заборе, яйца вылизывает...

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