Алтайский край вошел в пятерку регионов СФО по вводу жилья

Лидером по этому показателю остается Новосибирская область

17 июля 2024, 19:40, ИА Амител

Стройка / Фото: pxhere.com/ru/photo/103364

Новосибстат опубликовал данные о вводе в действие жилых домов в Сибирском федеральном округе за период с января по май 2024 года. Об этом сообщает "Атмосфера".

Абсолютным лидером по этому показателю остается Новосибирская область, где за указанный период было введено в эксплуатацию 1 136,3 тысячи квадратных метров жилья.

Также в тройку лидеров входят Иркутская область (702,8 тысячи квадратных метров) и Красноярский край (472,7 тысячи квадратных метров). Ненамного отстает от Красноярского и Алтайский край с показателем 460,2 тысячи квадратных метров.

Полный список регионов Сибирского федерального округа по вводу в действие жилых домов:

1. Новосибирская область – 1 136,3 тысячи квадратных метров.

2. Иркутская область – 702,8 тысячи квадратных метров.

3. Красноярский край – 472,7 тысячи квадратных метров.

4. Алтайский край – 460,2 тысячи квадратных метров.

5. Омская область – 378,3 тысячи квадратных метров.

6. Кемеровская область – 311,3 тысячи квадратных метров.

7. Томская область – 199,4 тысячи квадратных метров.

8. Республика Хакасия – 194,9 тысячи квадратных метров.

9. Республика Тыва – 131,4 тысячи квадратных метров.

10. Республика Алтай – 119,3 тысячи квадратных метров.