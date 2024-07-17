Алтайский край вошел в пятерку регионов СФО по вводу жилья
Лидером по этому показателю остается Новосибирская область
17 июля 2024, 19:40, ИА Амител
Новосибстат опубликовал данные о вводе в действие жилых домов в Сибирском федеральном округе за период с января по май 2024 года. Об этом сообщает "Атмосфера".
Абсолютным лидером по этому показателю остается Новосибирская область, где за указанный период было введено в эксплуатацию 1 136,3 тысячи квадратных метров жилья.
Также в тройку лидеров входят Иркутская область (702,8 тысячи квадратных метров) и Красноярский край (472,7 тысячи квадратных метров). Ненамного отстает от Красноярского и Алтайский край с показателем 460,2 тысячи квадратных метров.
Полный список регионов Сибирского федерального округа по вводу в действие жилых домов:
1. Новосибирская область – 1 136,3 тысячи квадратных метров.
2. Иркутская область – 702,8 тысячи квадратных метров.
3. Красноярский край – 472,7 тысячи квадратных метров.
4. Алтайский край – 460,2 тысячи квадратных метров.
5. Омская область – 378,3 тысячи квадратных метров.
6. Кемеровская область – 311,3 тысячи квадратных метров.
7. Томская область – 199,4 тысячи квадратных метров.
8. Республика Хакасия – 194,9 тысячи квадратных метров.
9. Республика Тыва – 131,4 тысячи квадратных метров.
10. Республика Алтай – 119,3 тысячи квадратных метров.
08:52:39 18-07-2024
Надо не абсолютные цифры приводить, а в изводе на 1 жителя регшиона. Ну так нагляднее будет. Кому нахрен в Тыве или Горном такие абсолютные цифры, как в Нске или Барнауле нужны? Удивила Иркутская область, если честно...