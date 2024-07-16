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Проект двух многоэтажек на месте снесенной "Искры" рассмотрят на градсовете

На месте "Искры" планируется построить 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами

16 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Проект "живого комплекса" "Искра" в Барнауле/ Фото: moydom.su
Проект "живого комплекса" "Искра" в Барнауле/ Фото: moydom.su

Проект 17-ти и 9-этажных зданий с апартаментами и офисными помещениями, которые компания "Мой Дом" хочет построить на месте снесенного барнаульского кинотеатра "Искра", рассмотрят на градсовете в барнаульской мэрии 18 июля. Информация об этом есть в повестке мероприятия.

Разработала эскизы творческая мастерская архитектора Александра Деринга "Классика". По проекту на территории снесенного здания должны появиться две многоэтажки, которые будут объединены пристройкой с общественными помещениями. Внутри застройщик планирует разместить магазины, галереи, фитнес-зал, кафе офисы, ЗАГС и так далее. Но больше всего места займут квартиры под аренду, то есть апартаменты. Комплекс будет называться так же, как и демонтированный кинотеатр, – "Искра".

Кроме того, застройщик намерен благоустроить окружающую территорию. На площади Жукова он уже установил бюст маршалу. Памятник появился на месте закладного камня, который поставили там еще в 1999 году. Также планируется благоустройство сквера площадью 1,2 гектара, которое "Мой Дом" хочет начать в 2024 году и завершить к лету 2026-го. На благоустройство общественной территории застройщик намерен потратить около 50 млн рублей.

На общественной территории проведут дополнительное озеленение, облагородят существующие посадки, сделают новые пешеходные дорожки и тротуары, двухуровневое освещение, установят светодинамический фонтан и оборудуют места для социальных ярмарок и места отдыха детей и взрослых.

При этом против строительства выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они уверены, что комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит состояние их домов, а строительная техника навредит дорогам во дворе. Однако протесты не помешали застройщику снести здание. Завершился снос еще в феврале 2024 года, он продлился около месяца.

Отметим, что на градсовете 18 июля рассмотрят также проекты магазина в селе Лебяжье, новый жилой дом на Павловском тракте, 198а, и многоквартирный дом по адресу ул. Мельникова, 3 (за ТЦ "Арена").

Барнаул строительство застройщики

Комментарии 15

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Гость

15:55:00 16-07-2024

в смысле все еще рассматривается?

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Гость

16:20:24 16-07-2024

Гость (15:55:00 16-07-2024) в смысле все еще рассматривается?... А чему вы так удивляетесь?

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Гость

16:53:18 16-07-2024

Гость (16:20:24 16-07-2024) А чему вы так удивляетесь?... жду когда уже построят

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Гость

16:21:54 16-07-2024

Протестуй, не протестуй, всё равно получишь - 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами и офисными помещениями, которые компания "Мой Дом" построит на месте снесенного барнаульского кинотеатра "Искра".

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Гость

16:27:26 16-07-2024

Если жилая новостройка не влазит в клочек земли и противоречит нормам, то ее называют апартаментами, и продают недалеким гражданам.

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Гость

17:54:02 16-07-2024

Нежилые помещения там уже как полгода проданы все , а они согласовывают там лооооол

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Гость

18:02:03 16-07-2024

очень интересно сколько они под парковки места выделили? рядом с детсадом или всю "площадь" уже в кавычках заставят?

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гость

19:52:23 16-07-2024

Когда на Украине сносят памятники нашим советским солдатам - мы негодуем. Когда в своей стране сносят целую площадь им.Жукова- мы радуемся. Браво, чиновники Барнаула. В очередной раз пробили дно...

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Гость

22:05:46 16-07-2024

гость (19:52:23 16-07-2024) Когда на Украине сносят памятники нашим советским солдатам -...
Не сносят асфальтовую площадку,а преобразуют и благоустраивают.

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Гость

07:26:44 17-07-2024

Гость (22:05:46 16-07-2024) Не сносят асфальтовую площадку,а преобразуют и благоустр... Вы действительно не понимаете, что происходит в городе? или прикидываетесь? Или Вы представитель застройщика? У нас весь Поток можно сносить и благоустраивать...В городе полно мест, требующих переустройства.. ...Но их почему-то не спешат осваивать.. Речной вокзал тоже снесли , из-за заботы о горожанах... Может уже глазки пора открыть, а не пребывать в иллюзии...

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Гость

09:25:39 17-07-2024

гость (19:52:23 16-07-2024) Когда на Украине сносят памятники нашим советским солдатам -... Вы не понимаете, это другое.

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Дима

20:06:47 16-07-2024

Места то хватит?
тогда уж проще одно здание но небоскреб впендюрить.

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Гость

20:53:34 16-07-2024

Дима (20:06:47 16-07-2024) Места то хватит?тогда уж проще одно здание но небоскреб ... так они всю площадь займут - там места много. Будет одно название, а не площадь Маршала Победы.

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Кость

22:38:29 16-07-2024

Когда же уже яйца вырастут у краевых или хотя бы городских властей, чтобы разместить в подобного рода бизнес-центрах свои управления и отделы. Людям в многонаселенном индустриальном районе хочется иметь гос. рабочие места рядом, а не только в центре.

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Гость

23:34:15 16-07-2024

Градсовет. Слышать уже не могу это слово.
Все, что связанно с уродованием города в последнее время тесно связано с градсоветом!

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