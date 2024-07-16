Проект двух многоэтажек на месте снесенной "Искры" рассмотрят на градсовете

На месте "Искры" планируется построить 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами

16 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Проект "живого комплекса" "Искра" в Барнауле/ Фото: moydom.su

Проект 17-ти и 9-этажных зданий с апартаментами и офисными помещениями, которые компания "Мой Дом" хочет построить на месте снесенного барнаульского кинотеатра "Искра", рассмотрят на градсовете в барнаульской мэрии 18 июля. Информация об этом есть в повестке мероприятия.

Разработала эскизы творческая мастерская архитектора Александра Деринга "Классика". По проекту на территории снесенного здания должны появиться две многоэтажки, которые будут объединены пристройкой с общественными помещениями. Внутри застройщик планирует разместить магазины, галереи, фитнес-зал, кафе офисы, ЗАГС и так далее. Но больше всего места займут квартиры под аренду, то есть апартаменты. Комплекс будет называться так же, как и демонтированный кинотеатр, – "Искра".

Кроме того, застройщик намерен благоустроить окружающую территорию. На площади Жукова он уже установил бюст маршалу. Памятник появился на месте закладного камня, который поставили там еще в 1999 году. Также планируется благоустройство сквера площадью 1,2 гектара, которое "Мой Дом" хочет начать в 2024 году и завершить к лету 2026-го. На благоустройство общественной территории застройщик намерен потратить около 50 млн рублей.

На общественной территории проведут дополнительное озеленение, облагородят существующие посадки, сделают новые пешеходные дорожки и тротуары, двухуровневое освещение, установят светодинамический фонтан и оборудуют места для социальных ярмарок и места отдыха детей и взрослых.

При этом против строительства выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они уверены, что комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит состояние их домов, а строительная техника навредит дорогам во дворе. Однако протесты не помешали застройщику снести здание. Завершился снос еще в феврале 2024 года, он продлился около месяца.

Отметим, что на градсовете 18 июля рассмотрят также проекты магазина в селе Лебяжье, новый жилой дом на Павловском тракте, 198а, и многоквартирный дом по адресу ул. Мельникова, 3 (за ТЦ "Арена").