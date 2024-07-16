Проект двух многоэтажек на месте снесенной "Искры" рассмотрят на градсовете
На месте "Искры" планируется построить 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами
16 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Проект 17-ти и 9-этажных зданий с апартаментами и офисными помещениями, которые компания "Мой Дом" хочет построить на месте снесенного барнаульского кинотеатра "Искра", рассмотрят на градсовете в барнаульской мэрии 18 июля. Информация об этом есть в повестке мероприятия.
Разработала эскизы творческая мастерская архитектора Александра Деринга "Классика". По проекту на территории снесенного здания должны появиться две многоэтажки, которые будут объединены пристройкой с общественными помещениями. Внутри застройщик планирует разместить магазины, галереи, фитнес-зал, кафе офисы, ЗАГС и так далее. Но больше всего места займут квартиры под аренду, то есть апартаменты. Комплекс будет называться так же, как и демонтированный кинотеатр, – "Искра".
Кроме того, застройщик намерен благоустроить окружающую территорию. На площади Жукова он уже установил бюст маршалу. Памятник появился на месте закладного камня, который поставили там еще в 1999 году. Также планируется благоустройство сквера площадью 1,2 гектара, которое "Мой Дом" хочет начать в 2024 году и завершить к лету 2026-го. На благоустройство общественной территории застройщик намерен потратить около 50 млн рублей.
На общественной территории проведут дополнительное озеленение, облагородят существующие посадки, сделают новые пешеходные дорожки и тротуары, двухуровневое освещение, установят светодинамический фонтан и оборудуют места для социальных ярмарок и места отдыха детей и взрослых.
При этом против строительства выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они уверены, что комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит состояние их домов, а строительная техника навредит дорогам во дворе. Однако протесты не помешали застройщику снести здание. Завершился снос еще в феврале 2024 года, он продлился около месяца.
Отметим, что на градсовете 18 июля рассмотрят также проекты магазина в селе Лебяжье, новый жилой дом на Павловском тракте, 198а, и многоквартирный дом по адресу ул. Мельникова, 3 (за ТЦ "Арена").
15:55:00 16-07-2024
в смысле все еще рассматривается?
16:20:24 16-07-2024
Гость (15:55:00 16-07-2024) в смысле все еще рассматривается?... А чему вы так удивляетесь?
16:53:18 16-07-2024
Гость (16:20:24 16-07-2024) А чему вы так удивляетесь?... жду когда уже построят
16:21:54 16-07-2024
Протестуй, не протестуй, всё равно получишь - 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами и офисными помещениями, которые компания "Мой Дом" построит на месте снесенного барнаульского кинотеатра "Искра".
16:27:26 16-07-2024
Если жилая новостройка не влазит в клочек земли и противоречит нормам, то ее называют апартаментами, и продают недалеким гражданам.
17:54:02 16-07-2024
Нежилые помещения там уже как полгода проданы все , а они согласовывают там лооооол
18:02:03 16-07-2024
очень интересно сколько они под парковки места выделили? рядом с детсадом или всю "площадь" уже в кавычках заставят?
19:52:23 16-07-2024
Когда на Украине сносят памятники нашим советским солдатам - мы негодуем. Когда в своей стране сносят целую площадь им.Жукова- мы радуемся. Браво, чиновники Барнаула. В очередной раз пробили дно...
22:05:46 16-07-2024
гость (19:52:23 16-07-2024) Когда на Украине сносят памятники нашим советским солдатам -...
Не сносят асфальтовую площадку,а преобразуют и благоустраивают.
07:26:44 17-07-2024
Гость (22:05:46 16-07-2024) Не сносят асфальтовую площадку,а преобразуют и благоустр... Вы действительно не понимаете, что происходит в городе? или прикидываетесь? Или Вы представитель застройщика? У нас весь Поток можно сносить и благоустраивать...В городе полно мест, требующих переустройства.. ...Но их почему-то не спешат осваивать.. Речной вокзал тоже снесли , из-за заботы о горожанах... Может уже глазки пора открыть, а не пребывать в иллюзии...
09:25:39 17-07-2024
гость (19:52:23 16-07-2024) Когда на Украине сносят памятники нашим советским солдатам -... Вы не понимаете, это другое.
20:06:47 16-07-2024
Места то хватит?
тогда уж проще одно здание но небоскреб впендюрить.
20:53:34 16-07-2024
Дима (20:06:47 16-07-2024) Места то хватит?тогда уж проще одно здание но небоскреб ... так они всю площадь займут - там места много. Будет одно название, а не площадь Маршала Победы.
22:38:29 16-07-2024
Когда же уже яйца вырастут у краевых или хотя бы городских властей, чтобы разместить в подобного рода бизнес-центрах свои управления и отделы. Людям в многонаселенном индустриальном районе хочется иметь гос. рабочие места рядом, а не только в центре.
23:34:15 16-07-2024
Градсовет. Слышать уже не могу это слово.
Все, что связанно с уродованием города в последнее время тесно связано с градсоветом!