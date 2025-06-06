Алтайский край оказался в пятерке регионов по заболеваемости ВИЧ

При этом в крае зафиксировали снижение инфицирования на 15,5% в сравнении со средними многолетними показателями

06 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался в пятерке регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году. Показатель составил 67,64 на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным доклада, представленного ведомством, инфицирование в регионе снизилось на 15,5% в сравнении со среднемноголетними показателями.

В целом по России число новых случаев ВИЧ уменьшилось на 9,9% по сравнению с 2023 годом и составило 36,08 на 100 тысяч населения. В конце 2024 года пораженность ВИЧ достигла 831,44 на 100 тысяч. Это на 31,4% ниже средних многолетних значений.

Высокий уровень заболеваемости зафиксировали в 25 регионах. Лидерами стали Иркутская область (73,24 на 100 тысяч), Чукотский автономный округ (70,93), Красноярский край (70,88) и Самарская область (68,8). С показателем 67,64 на 100 тысяч Алтайский край занял пятую позицию рейтинга.

Наибольший показатель среди ВИЧ-инфицированных в 2024 году составили мужчины – 62,3%. 80,9% заражений связаны с гетеросексуальными контактами. 54,6 % ВИЧ-положительных россиян были инфицированы при употреблении наркотиков, из которых 14% – при внутривенном.