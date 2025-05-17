НОВОСТИЗдоровье

В России стабилизировалась эпидситуация с ВИЧ

Охват тестированием на инфекцию вырос за десять лет на 83,6%

17 мая 2025, 11:43, ИА Амител

Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com
Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com

В России в последние годы стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 годы", – рассказали в ведомстве.

В стране также достигли высокого охвата тестированием на ВИЧ. За 2024 год анализ на наличие болезни сдали более 52 млн россиян, а за последние десять лет охват тестированием вырос на 83,6%.

В мае стало известно, что Алтайский край занимает десятое место в рейтинге распространенности ВИЧ-инфекции среди регионов РФ.

Вирус здравоохранение

Комментарии 5

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Гость

20:38:13 17-05-2025

Меньше путешествий - меньше приключений.

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Гость

20:52:09 17-05-2025

Зато обострилась с сифилисом!

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Гость

16:24:06 18-05-2025

Гость (20:52:09 17-05-2025) Зато обострилась с сифилисом! ...
Минусят носители treponema pallidum?

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Гость

19:23:55 18-05-2025

Гость (20:52:09 17-05-2025) Зато обострилась с сифилисом! ... Особенно головного мозга, судя по последним новостям Амика.

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Гость

14:18:31 06-06-2025

А как снижаются? Выздоравливают чтооь?

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