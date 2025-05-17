В России стабилизировалась эпидситуация с ВИЧ

Охват тестированием на инфекцию вырос за десять лет на 83,6%

17 мая 2025, 11:43, ИА Амител

Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com

В России в последние годы стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012–2023 годы", – рассказали в ведомстве.

В стране также достигли высокого охвата тестированием на ВИЧ. За 2024 год анализ на наличие болезни сдали более 52 млн россиян, а за последние десять лет охват тестированием вырос на 83,6%.

В мае стало известно, что Алтайский край занимает десятое место в рейтинге распространенности ВИЧ-инфекции среди регионов РФ.