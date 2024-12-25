Алтайский край вошел в список популярных направлений для новогодних поездок

Лидерами же стали Санкт-Петербург и Москва

25 декабря 2024, 21:05, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

61% россиян мечтают о путешествии в новогодние каникулы 2025 года, и Алтайский край оказался среди привлекательных направлений. Об этом сообщает SuperJob.

Лидерами для любителей путешествий стали Санкт-Петербург и Москва, которые выбрали по 16% опрошенных. Сочи занял второе место с 9%, а Карелия – третье с 4%.

"По 2% мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца", – следует из опроса.

Женщины чаще мужчин предпочитают посетить столицы. Мужчины же в основном выбирают Сочи и Байкал.

Всего в опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из 380 населенных пунктов.