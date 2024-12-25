Алтайский край вошел в список популярных направлений для новогодних поездок
Лидерами же стали Санкт-Петербург и Москва
25 декабря 2024, 21:05, ИА Амител
Граница Алтайского края / Фото: amic.ru
61% россиян мечтают о путешествии в новогодние каникулы 2025 года, и Алтайский край оказался среди привлекательных направлений. Об этом сообщает SuperJob.
Лидерами для любителей путешествий стали Санкт-Петербург и Москва, которые выбрали по 16% опрошенных. Сочи занял второе место с 9%, а Карелия – третье с 4%.
"По 2% мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца", – следует из опроса.
Женщины чаще мужчин предпочитают посетить столицы. Мужчины же в основном выбирают Сочи и Байкал.
Всего в опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из 380 населенных пунктов.
21:14:01 25-12-2024
Горный Алтай, думаю.
И да, АК где-то рядом.
15:01:35 27-12-2024
Musik (21:14:01 25-12-2024) Горный Алтай, думаю. И да, АК где-то рядом. ... Алтайский край не менее прекрасен!
03:26:25 26-12-2024
дада, приезжайте везите деньги к нам
05:57:32 26-12-2024
Для жителей европейской части Алтай и Алтайский край - одно и тоже
11:35:43 26-12-2024
с такими ценами в Горном только Москвичи могут себе позволить отдыхать