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Алтайский край вошел в список популярных направлений для новогодних поездок

Лидерами же стали Санкт-Петербург и Москва

25 декабря 2024, 21:05, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru
Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

61% россиян мечтают о путешествии в новогодние каникулы 2025 года, и Алтайский край оказался среди привлекательных направлений. Об этом сообщает SuperJob.

Лидерами для любителей путешествий стали Санкт-Петербург и Москва, которые выбрали по 16% опрошенных. Сочи занял второе место с 9%, а Карелия – третье с 4%.

"По 2% мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца", – следует из опроса.

Женщины чаще мужчин предпочитают посетить столицы. Мужчины же в основном выбирают Сочи и Байкал.

Всего в опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из 380 населенных пунктов.

Алтайский край Туризм опросы

Комментарии 5

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Musik

21:14:01 25-12-2024

Горный Алтай, думаю.
И да, АК где-то рядом.

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Гость

15:01:35 27-12-2024

Musik (21:14:01 25-12-2024) Горный Алтай, думаю. И да, АК где-то рядом. ... Алтайский край не менее прекрасен!

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Гость

03:26:25 26-12-2024

дада, приезжайте везите деньги к нам

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Гость

05:57:32 26-12-2024

Для жителей европейской части Алтай и Алтайский край - одно и тоже

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Гость

11:35:43 26-12-2024

с такими ценами в Горном только Москвичи могут себе позволить отдыхать

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