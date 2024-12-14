Туристический налог введут в 174 муниципалитетах Алтайского края с 2025 года
Его будут оплачивать гостиницы и санатории
14 декабря 2024, 07:55, ИА Амител
С 1 января 2025 года в 174 муниципалитетах Алтайского края начнет действовать туристический налог. Его будут оплачивать гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и санатории, предоставляющие услуги временного размещения. Об этом сообщает ФНС.
"В течение текущей осени муниципалитеты края активно обсуждали этот вопрос. В результате туристический налог будет взиматься в 174 муниципалитетах края", — рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.
В следующем году ставка налога составит 1% от стоимости проживания, а к 2029 году может вырасти до 5%, но не менее 100 рублей за сутки. Город Яровое установит минимальную ставку – 0,3%.
Согласно закону, налог включается в стоимость размещения, а платить его обязаны только те объекты, которые входят в реестр классифицированных средств размещения. В Алтайском крае таких объектов пока 400 из 600.
Первый отчет по налогу нужно будет подать в апреле 2025 года, а поступления пополнят бюджеты муниципалитетов уже к концу месяца.
08:18:29 14-12-2024
Инфляция
08:32:23 14-12-2024
Правильно. Наша экономика должна не на производстве основываться , а только на налогах.
11:33:31 14-12-2024
Гость (08:32:23 14-12-2024) Правильно. Наша экономика должна не на производстве основыва... Есть еще не налоговые доходы в бюджет. Например штрафы!
09:06:45 14-12-2024
О, да. Многомиллиардные прибыли от миллионных толп туристов и инвесторов...
09:43:59 14-12-2024
Особенно забавляет этот налог в Рубцовске
Ждём налог на воздух снег и дождь от Синьора Помидора .
10:57:55 14-12-2024
« Его будут оплачивать гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и санатории, предоставляющие услуги временного размещения». Оплачивать будут деньгами клиентов, полученных от увеличения, в связи с этим, стоимости услуг. Ну что, рванем в горняк?!
11:32:42 14-12-2024
И правильно. Нехрен тут делать посторонним!
20:40:34 14-12-2024
Гость (11:32:42 14-12-2024) И правильно. Нехрен тут делать посторонним!... А вот соглашусь!
И так пробки блин.
12:24:53 14-12-2024
Как быть командировочным, обслуживающим аппаратуру и пр. ?