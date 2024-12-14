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Туристический налог введут в 174 муниципалитетах Алтайского края с 2025 года

Его будут оплачивать гостиницы и санатории

14 декабря 2024, 07:55, ИА Амител

Путешественники / Фото: G-R Mottez / unsplash.com
Путешественники / Фото: G-R Mottez / unsplash.com

С 1 января 2025 года в 174 муниципалитетах Алтайского края начнет действовать туристический налог. Его будут оплачивать гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и санатории, предоставляющие услуги временного размещения. Об этом сообщает ФНС.

"В течение текущей осени муниципалитеты края активно обсуждали этот вопрос. В результате туристический налог будет взиматься в 174 муниципалитетах края", — рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.

В следующем году ставка налога составит 1% от стоимости проживания, а к 2029 году может вырасти до 5%, но не менее 100 рублей за сутки. Город Яровое установит минимальную ставку – 0,3%.  

Согласно закону, налог включается в стоимость размещения, а платить его обязаны только те объекты, которые входят в реестр классифицированных средств размещения. В Алтайском крае таких объектов пока 400 из 600.  

Первый отчет по налогу нужно будет подать в апреле 2025 года, а поступления пополнят бюджеты муниципалитетов уже к концу месяца.

Алтайский край Туризм налоги

Комментарии 9

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Геша

08:18:29 14-12-2024

Инфляция

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Гость

08:32:23 14-12-2024

Правильно. Наша экономика должна не на производстве основываться , а только на налогах.

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Гость

11:33:31 14-12-2024

Гость (08:32:23 14-12-2024) Правильно. Наша экономика должна не на производстве основыва... Есть еще не налоговые доходы в бюджет. Например штрафы!

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Кхм...

09:06:45 14-12-2024

О, да. Многомиллиардные прибыли от миллионных толп туристов и инвесторов...

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Гость

09:43:59 14-12-2024

Особенно забавляет этот налог в Рубцовске
Ждём налог на воздух снег и дождь от Синьора Помидора .

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Гость

10:57:55 14-12-2024

« Его будут оплачивать гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и санатории, предоставляющие услуги временного размещения». Оплачивать будут деньгами клиентов, полученных от увеличения, в связи с этим, стоимости услуг. Ну что, рванем в горняк?!

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Гость

11:32:42 14-12-2024

И правильно. Нехрен тут делать посторонним!

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Musik

20:40:34 14-12-2024

Гость (11:32:42 14-12-2024) И правильно. Нехрен тут делать посторонним!... А вот соглашусь!
И так пробки блин.

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Гость

12:24:53 14-12-2024

Как быть командировочным, обслуживающим аппаратуру и пр. ?

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