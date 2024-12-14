Туристический налог введут в 174 муниципалитетах Алтайского края с 2025 года

Его будут оплачивать гостиницы и санатории

14 декабря 2024, 07:55, ИА Амител

Путешественники / Фото: G-R Mottez / unsplash.com

С 1 января 2025 года в 174 муниципалитетах Алтайского края начнет действовать туристический налог. Его будут оплачивать гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и санатории, предоставляющие услуги временного размещения. Об этом сообщает ФНС.

"В течение текущей осени муниципалитеты края активно обсуждали этот вопрос. В результате туристический налог будет взиматься в 174 муниципалитетах края", — рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.

В следующем году ставка налога составит 1% от стоимости проживания, а к 2029 году может вырасти до 5%, но не менее 100 рублей за сутки. Город Яровое установит минимальную ставку – 0,3%.

Согласно закону, налог включается в стоимость размещения, а платить его обязаны только те объекты, которые входят в реестр классифицированных средств размещения. В Алтайском крае таких объектов пока 400 из 600.

Первый отчет по налогу нужно будет подать в апреле 2025 года, а поступления пополнят бюджеты муниципалитетов уже к концу месяца.