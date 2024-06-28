Алтайский край вошел в топ-10 регионов по использованию сервиса "АнтиСПАМ"

К такому выводу пришли аналитики Yota

28 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KWsXu

Смартфон / Фото предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет чаще сталкиваются со спамом, чем представители других возрастных групп. Согласно исследованию Yota ("Ёта") с использованием бесплатного сервиса "АнтиСПАМ", в среднем каждый абонент этой категории получает более 10 нежелательных звонков в месяц.

Согласно анализу, возрастная группа 21-30 лет получает больше всего голосовых спам-звонков (более 10 в месяц). За ней следуют абоненты 31-40 лет, которые получают в среднем восемь спам-звонков в месяц. Группы 41-50 лет и старше 50 лет получают около семи спам-вызовов в месяц.

Подростки и студенты реже всего становятся жертвами спамеров, поскольку их считают наименее платежеспособной аудиторией. Согласно статистике, молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет получают лишь четыре нежелательных звонка в месяц.

Таким образом, взрослые россияне старше 21 года получают спама почти в два раза больше, чем люди младше этого возраста.

Однако молодые люди используют антиспам-сервисы лишь на 22% реже, чем остальные абоненты. Мужчины обращаются к блокировщикам нежелательных вызовов на 27 % чаще женщин. При этом женщины получают спам-звонки немного чаще мужчин (8,5 звонка против 8 звонков в месяц).

Жители Мурманской области, Карелии, Кировской области, Удмуртии и Псковской области активно используют сервис для блокировки спама. Также в десятку лидеров по стране попали абоненты из Алтайского края и Новосибирской области. В сибирских регионах часто обращаются к цифровым блокировщикам пользователи из Кемеровской, Омской, Томской областей и Красноярского края.

"Полностью защититься от нежелательных звонков сложно, однако для абонентов Yota в мае мы запустили бесплатный сервис "АнтиСПАМ". Он автоматически блокирует входящий вызов при подозрении на спам, соцопросы, звонки от коллекторов и микрофинансовых организаций", – говорит руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По его словам, отфильтрованные вызовы переадресовывают на автоответчик, где потом можно прослушать оставленные голосовые сообщения.

С ростом активности спамеров растет число коротких звонков. За период с января по май средняя продолжительность входящих вызовов уменьшилась на 8%. При этом россияне переходят на общение через мессенджеры и соцсети, увеличивая использование интернет-трафика в среднем на 13% по сравнению с началом года.

ООО "Скартел", ИНН 7701725181

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