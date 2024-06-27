Снова популярны. Число MMS-рассылок выросло в четыре раза

Такие данные приводят аналитики МегаФона

27 июня 2024, 14:30, ИА Амител erid: LjN8JthzW

Смартфон. Рассылка / Фото предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Число отправленных бизнесом MMS*-сообщений увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, как показывают данные аналитической платформы МегаФон Таргет. Рекламодатели самостоятельно разделяют аудиторию и запускают рассылки через SMS*, электронную почту, мессенджеры, но в последнее время все чаще выбирают MMS.

Аналитики сообщают, что в январе-мае текущего года количество отправленных MMS выросло на 336% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще всего такие сообщения рассылают компании, работающие в сфере розничной торговли, услуг, доставки еды, продажи автомобилей и недвижимости. В то же время традиционная SMS-рассылка увеличилась лишь в два раза.

МегаФон Таргет – автоматизированная платформа МегаФона, предназначенная для продвижения через рассылки по SMS, MMS, мессенджерам и электронной почте, а также для интернет-рекламы (Programmatic*).

Она позволяет сегментировать аудиторию более чем по 100 критериям (пол, возраст, местоположение и интересы пользователей и др.). Сервис запустили в 2017 году.

MMS – технология, позволяющая отправлять и получать мультимедийные сообщения в сетях сотовой связи. Появилась в России в 2002 году и МегаФон был одним из первых операторов, предоставивших услугу абонентам. Однако развитие мобильного интернета, мессенджеров и соцсетей снизили популярность MMS.

Когда крупные иностранные игроки ушли с рекламного рынка, бизнесу понадобились новые способы общения с клиентами. Российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, включая MMS, восполнили пробел в рекламных площадках.

"В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В MMS одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю", – отмечает руководитель дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.

* MMS ("ЭмЭмЭс"); SMS (ЭсЭмЭс"); Programmatic ("Программатик")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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