Алтайский край вошел в топ-80 российских регионов по строительству жилья
Субъекты сравнивали по количеству введенных в 2024 году квадратных метров жилья в пересчете на одного жителя
26 марта 2025, 14:11, ИА Амител
Алтайский край занял 76-е место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.
За год в крае ввели в эксплуатацию 875 тысяч квадратных метров, что на 7,4% меньше, чем в 2023-м. На одного жителя региона пришлось по 0,42 "квадрата".
Показатели Республики Алтай, в сравнении с 2023 годом, напротив, выросли на 17,5%. За 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию 224 тысячи квадратных метров жилья, а на каждого жителя пришлось чуть больше одного "квадрата". По итогам 2024 года республика заняла шестое место.
Лидирующую позицию сохранила за собой Ленинградская область: объем ввода составил свыше четырех миллионов квадратных метров. На одного человека в области приходится 1,9 "квадрата".
Напомним, ранее Алтайский край занял 72-е место в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы. В четвертом квартале 2024 года показатель составил 3,4%. По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале 2024 года россияне в среднем затрачивали пять месяцев.
15:55:20 26-03-2025
Ухахахаха абсурд какой... топ 80... у нас всего 89 регионов в стране :DDD
08:52:37 28-03-2025
Алексей (15:55:20 26-03-2025) Ухахахаха абсурд какой... топ 80... у нас всего 89 регионов ... Только ради аналогичного комментария зашёл в статью.
18:56:48 26-03-2025
Да мы в лидерах. Из 80 регионов мы всего-лишь на 76 месте. Позади аж 4 региона участвовавших в рейтинге.
21:15:59 26-03-2025
Гордимся топовым 76 местом.
11:13:04 27-03-2025
Не край, а Барнаул. В Рубцовске вообще не строят. Все для центра, все средства и налоги уходят там. В других городах глухо. В Рубцовске долгострой в центре. Администрации города наплевать на это. Свои бы вопросы решить, личные. Неужели все можно решать через президента. Сидят в теплых местах, получают всякие блага, а зачем работать. Думать, нервничать, это не для них. Вот так и живем.