Алтайский край вошел в топ-80 российских регионов по строительству жилья

Субъекты сравнивали по количеству введенных в 2024 году квадратных метров жилья в пересчете на одного жителя

26 марта 2025, 14:11, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 76-е место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

За год в крае ввели в эксплуатацию 875 тысяч квадратных метров, что на 7,4% меньше, чем в 2023-м. На одного жителя региона пришлось по 0,42 "квадрата".

Показатели Республики Алтай, в сравнении с 2023 годом, напротив, выросли на 17,5%. За 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию 224 тысячи квадратных метров жилья, а на каждого жителя пришлось чуть больше одного "квадрата". По итогам 2024 года республика заняла шестое место.

Лидирующую позицию сохранила за собой Ленинградская область: объем ввода составил свыше четырех миллионов квадратных метров. На одного человека в области приходится 1,9 "квадрата".

Напомним, ранее Алтайский край занял 72-е место в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы. В четвертом квартале 2024 года показатель составил 3,4%. По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале 2024 года россияне в среднем затрачивали пять месяцев.