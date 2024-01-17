Алтайский край вошел в топ регионов России по производству сметаны
В Сибири край стал и вовсе первым, произведя 30,7% от общего объема продукта в округе
17 января 2024, 17:45, ИА Амител
Фото: freepik.com
По итогам 2023 года Алтайский край занял седьмое место среди регионов России по производству сметаны. Об этом со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак" сообщает пресс-служба регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологии.
При этом в Сибири Алтайский край стал первым по производству – за прошлый год в регионе произвели 30,7% от общего объема продукта в федеральном округе.
Сейчас в Алтайском крае работают 17 предприятий по выпуску сметаны. Совместно в 2023 году им удалось произвести порядка 17 млн кг продукта.
18:56:55 17-01-2024
Коров нет... Сметана есть..
20:19:00 17-01-2024
Коров столько нет а сметану производим. Губернатор и депутаты молоко наверно сдают?
21:26:04 17-01-2024
александр (20:19:00 17-01-2024) Коров столько нет а сметану производим. Губернатор и депутат... От них, как от козла молока. Бадяжат с пальмовым маслом, а Москва за достижения, крестами первой степени награждает. Край кривых зеркал.
07:22:02 18-01-2024
покупаю сметану регулярно...нередко алтайской нет, зато томская, омская, кемеровская, белорусская и прочая со сроком годности 1 месяц есть всегда...самая вкусная заринская, "Белый замок", но ее не всегда захватишь, привозят немного... вопрос: КУДА девают (или деют, или транспортируют?) местный продукт и какого фига везут в молочный регион сметану за сотни верст? ну это так, размышлизмы, знаю, что таковы условия торговли- постоянно нужен товарообмен с другими областями....
09:41:34 18-01-2024
Каб не обожраться.А то закормили нас и курятиной и яйцами и сырами и маслом,теперь ,вот,сметаной.Только ходишь вокруг этого как лиса у кувшина-вроде есть ,а не возьмёшь-цены ,как на аукционе.
13:45:13 18-01-2024
Афиноген (09:41:34 18-01-2024) Каб не обожраться.А то закормили нас и курятиной и яйцами и ... Меньше жрать, больше бегать... а то будет как в соседней новости про упитанного мужчину, которого 8 спасателей и 2 кандидата наук с третьего этажа этапировали...
08:33:26 19-01-2024
Гость (13:45:13 18-01-2024) Меньше жрать, больше бегать... а то будет как в соседней нов... У нас не разожрёшься-заботятся о нас благодетели.Всё сделали недоступным.