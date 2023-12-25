Алтай оказался почти в конце "жизненного" рейтинга регионов РФ по итогам 2023 года
В исследовании оценивали качество жизни, материальное благополучие населения, социально-экономическое положение
25 декабря 2023, 15:19, ИА Амител
Алтайский край занял 63-е место из 85 (новые территории не оцениваются из-за отсутствия данных) в рейтинге регионов России по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости.
При комплексной оценке использовалось среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, материальному благополучию населения, их приверженности здоровому образу жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда и научно-технологическому развитию.
"Алтайский край занял 63-е место. Итоговый рейтинговый балл – 43,052", – говорится в исследовании.
Соседняя Республика Алтай оказалась еще ниже – 82-е место (27,638 балла).
Среди сибирских регионов выше всех Новосибирская область (18-е место, 56,596 балла).
Лидером рейтинга стала Москва (84,626 балла). Последнее место заняла Республика Тыва (22,688 балла).
15:35:57 25-12-2023
Ну кто-бы сомневался. Хоть не в самом конце. Хотя,какая разница.
19:17:45 25-12-2023
Гость (15:35:57 25-12-2023) Ну кто-бы сомневался. Хоть не в самом конце. Хотя,какая разн... Тоска от АК!
15:33:55 26-12-2023
Гость (15:35:57 25-12-2023) Ну кто-бы сомневался. Хоть не в самом конце. Хотя,какая разн... Зато по тарифам по отоплению на первом.
15:52:21 25-12-2023
Блин, Новосиб вроде рядом, а так резко отличается
16:01:46 25-12-2023
На первом месте Москва)) без сомнений)
16:12:34 25-12-2023
У нас город где все не по людски.Общественный транспорт, медицина,комуналка,зарплаты,и многое другое.Молодые тут не держатся - в Москву или Новосиб .Однако.
16:20:52 25-12-2023
А мы чего то ждём хорошего
17:10:27 25-12-2023
То есть, 63 из 89 регионов - это не в самом конце, как все время говорится в СМИ. И это с каждым разом все выше и выше. Но поныть, конечно, в комментариях надо, иначе что это за комментарий - без нытья? )))
10:22:43 26-12-2023
ой, все пропало, хнык-хнык (17:10:27 25-12-2023) То есть, 63 из 89 регионов - это не в самом конце, как все в... А вас устраивает как живёт большая часть жителей края? Зарплаты нищенские
17:13:44 25-12-2023
И в рейтинге с баллами от 50 до 40 аж 31 регион (это где данные практически идентичные). То есть, это регионы-середняки, а не самые худшие. Вот так статистику и смотрят - по месту, а не по баллам.
18:08:51 25-12-2023
По уровню жизни по минимуму,а по поднятию коммуналки,так по максимуму.
18:26:09 25-12-2023
Интересно, предусмотрено за это ответственность или есть стратегия на исправление. Навряд-ли, индекс вероятно призван для констатации и урезания федерального финансирования.
20:21:45 25-12-2023
Забавно,пол Европы прошагали,а жизнью наше существование назвать нельзя. В Европе можно. Подыхаем, вырождаемся. Что происходит?
21:45:31 26-12-2023
Гость (20:21:45 25-12-2023) Забавно,пол Европы прошагали,а жизнью наше существование наз... Мешаем мы понимаешь, не должно нас быть
20:41:15 25-12-2023
Блин, им даже не стыдно ещё и рейтинги устраивать. А так красиво вещают: мы ОДНА страна., мы ВМЕСТЕ, мы своих не бросаем..... Бла-бла-бла.... или мы им не свои?
20:50:59 25-12-2023
Не отчаивайтесь люди добрые, до свадьбы заживет!)))
09:26:58 26-12-2023
Гость (20:50:59 25-12-2023) Не отчаивайтесь люди добрые, до свадьбы заживет!)))... вы хотели сказать, до выборов?))
21:05:03 25-12-2023
Алтайский край, аграрный край , а село уничтожают , деревни пустеют , молодежь уезжает в другие регионы . Мину ещё Горбачев заложил , колхозники стали акционерами , руководители хозяйств переставали платить за акции (даже сельхозпродукцией) , бедные колхозники стали продавать свои акции (земли). Образовались кланы руководителей колхозов и их семей с "мутными доходами" , скучающие остатки акций. А людям куда деваться? Руководителям администраций сел и районов все давно фиолетово , сидят ниже травы , тише воды лишь бы их не трогали. Зато кругом Москва , Мираторг ... Да и карточек москвичей у нас нет. Ну в общем , всем всего хорошего. С Наступающим новым годом! Всем здоровья!
08:15:05 26-12-2023
Андрей (21:05:03 25-12-2023) Алтайский край, аграрный край , а село уничтожают , деревни ... Ох как прав..наверное вырос и получил образование, работал ещё в СССР!?
18:58:03 26-12-2023
Андрей (21:05:03 25-12-2023) Алтайский край, аграрный край , а село уничтожают , деревни ... Мина была заложена при коллективизации. Как только мужик стал на земле наемным работником, так и все. Колхозы были неэффективны: один работает, сто баклуши бьют. В колхозах-совхозах толпа работников, а как урожай убирать - пригоняли войска. И студентов с преподавателями. Сейчас в аграрном секторе занято раз в сто меньше народа, армия на уборку не ездит, студентов-преподов "в колхоз" не гоняют, и ничего - все спокойно убирают урожай. И урожаи в крае выше советских
21:40:03 25-12-2023
Какой то странный рейтинг, я очень часто бываю в Новосибирске и раньше жил там. Единственное место где можно жить это академгородок. Просто посмотрите на дороги АК и НСО, в АК уже автобан до границы с НСО, а в НСО новые камеры... Берём дороги в внутри города, Барнаул идеально, в Новосибирске яма на яме, стройка на стройке.. Берём архитектуру, сразу видно что в Новосибирске с этим беда, сейчас архитектор нормальный, но то что до него уже не переделать.. Берём образование, да в Новосибирске есть несколько очень серьёзных вузов. Берём здравоохранение, как мне кажется паритет. Доходы, как мне кажется в Барнауле до сих пор много чёрной ЗП, поэтому статистика не в пользу Барнаула, но вы посмотрите на стоимость кв метра, её купили жители Барнаула.. Поэтому покупательская способность на уровне. Культура, да в Новосибирске лучше несколько театров, в остальном паритет. Транспорт, метро в Новосибирске это очень хорошо + гораздо больше куда можно улететь, в остальном паритет, а пробок в Барнауле сильно сильно меньше. В целом плюс минус... Экология, тут можно даже не говорить, грязный, серый Новосибирск, вот что о нем можно сказать. Спорт, в Барнауле точно не хуже, даже многое лучше. До Горного Алтая ближе, до Шерегеша тоже ближе.
22:21:10 25-12-2023
Медицины нет, то что есть недоступно или лучше к знахарке сходить, в администрации самая настоящая мафия по интересам для своих с распределением бюджетных средств и их освоением правильными людьми, любой бизнес , если ты не от "верха" утопят проверками. Как результат , активное население едет хоть куда лижбы не в АК. Люди за копейки работать не хотят, а платить достойно не даёт "мафия" Доходит до субпорядов 3-4 уровня. Из рабочих Остаётся 3 инвалида на них 4 полицейских, и вездесущая минималка по ЗП
10:49:13 26-12-2023
Сергей (22:21:10 25-12-2023) Медицины нет, то что есть недоступно или лучше к знахарке сх... да что это за слово "лижбы"
23:18:01 25-12-2023
А что вы хотите 30 лет уже страну грабят приватизаторы сами за бугром сидят а их люди здесь на местах во власти везде растыканы вот вам и тарифы и кредиты и цены на продукты в марте выборы идите и голосуйте за тех кто покончит с этим безприделом сегодняшняя власть себя уже показала она несостоятельна и работает не на простых людей у них одни обещания но ничего не делается всё время врут только в нашей стране за кражу 5,6 миллиардов суды дают условные сроки ну о чем можно ещё говорить ну сколько можно ещё терпеть
09:02:47 26-12-2023
А как президент придумывает все хорошее И туже На Усмотрение региональных властей. Пусть губернатору и будет стыдно :)
10:17:15 26-12-2023
А мне нравится Барнаул, небольшой уютный город. Все что есть нужно, театр, супермаркет и поликлиника. Во дворе дет сад. Зп 100к+ Дороги делают Парков маловато, торговых центров многовато, а в целом огонь)
11:46:32 26-12-2023
Мистер Фримен (10:17:15 26-12-2023) А мне нравится Барнаул, небольшой уютный город. Все что есть... Подскажи пожалуйста куда идти работать?
16:17:10 26-12-2023
Гость34 (11:46:32 26-12-2023) Подскажи пожалуйста куда идти работать?... Дороги делать или в торговый центр.
21:37:54 26-12-2023
Говорят, это же не Москва, что вы хотите.
22:49:12 26-12-2023
Извините, заранее. Уже не знаю куда пожаловаться. На маршруте 18 работает один водитель, который постоянно и систематически обсчитывает. Зовут Евгений, и зимой и летом в рубашке в клеточку. Хам и наглец. Езжу каждый день на работу 8 лет, и только он недодает сдачи, причем внушительно. Пытаешься ему сказать, начинает орать и ссылается на опоздание и график, да и ещё нецензурно. А цены на проезд растут.....Чувствуешь себя перевозимой скотиной.
16:16:09 27-12-2023
Екатерина (22:49:12 26-12-2023) Извините, заранее. Уже не знаю куда пожаловаться. На маршрут... Так давайте ему тридцать рублей и не тратьте свои нервы.
21:40:51 27-12-2023
Екатерина (22:49:12 26-12-2023) Извините, заранее. Уже не знаю куда пожаловаться. На маршрут... Катя, сходи в банк за мелочью, поменяй 1000 руб по 5 копеек и заплати водителю дней 10.
07:48:36 27-12-2023
Дороги пипец. Емли от Москвы до Казани можно доехать за 6 часов, то у нас от Рубцовска до границы Алтайского края, по региональной трассе пожалуй за 6 часов не доехать.Перед Волчихой дорога сужается с двух сторон на метр , а то и более. После Славгорода вообще кошмар. Едут люди отдыхать в Яровое со всей страны , бьют машины , матерятся. Думаю с такой дорогой их будет всё меньше и меньше скаждым годом.
14:43:58 27-12-2023
Хоть новый губернатор а уровень все тот же
16:10:09 27-12-2023
Екатерина (22:49:12 26-12-2023) Извините, заранее. Уже не знаю куда пожаловаться16. На маршрут... Так давайте ему тридцать рублей и не тратьте свои нервы. А жизнь она бумеранг, каждому по заслугам...
16:39:03 27-12-2023
Елена (16:10:09 27-12-2023) Так давайте ему тридцать рублей и не тратьте свои нервы. А ж... Давать меньше. орать. истерить. и убегать)
10:51:10 28-12-2023
Все там будем...