Алтай оказался почти в конце "жизненного" рейтинга регионов РФ по итогам 2023 года

В исследовании оценивали качество жизни, материальное благополучие населения, социально-экономическое положение

25 декабря 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край занял 63-е место из 85 (новые территории не оцениваются из-за отсутствия данных) в рейтинге регионов России по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости.

При комплексной оценке использовалось среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, материальному благополучию населения, их приверженности здоровому образу жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда и научно-технологическому развитию.

"Алтайский край занял 63-е место. Итоговый рейтинговый балл – 43,052", – говорится в исследовании.

Соседняя Республика Алтай оказалась еще ниже – 82-е место (27,638 балла).

Среди сибирских регионов выше всех Новосибирская область (18-е место, 56,596 балла).

Лидером рейтинга стала Москва (84,626 балла). Последнее место заняла Республика Тыва (22,688 балла).