Алтайский край вошел в тройку антилидеров Сибири по уровню безработицы
Почти 40 тысяч жителей региона от 15 лет и старше не трудоустроены
29 мая 2025, 08:16, ИА Амител
Алтайский край занял третье место среди регионов Сибири по уровню безработицы. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
По подсчетам экспертов, почти 40 тысяч граждан в возрасте от 15 лет в Алтайском крае не трудоустроены. Общий уровень безработицы в регионе составил 3,5% – это выше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу в 3%. Хуже ситуация наблюдается лишь в двух регионах – Республике Алтай (6,6%) и Тыве (5,5%).
Меньше всего безработных оказалось в Хакасии – 1,3%. Следующим идет Красноярский край с 2,3%, третье место занимает Кемеровская область с 2,6%. Уровень занятости населения в среднем по Сибири составил 56,8%.
09:03:05 29-05-2025
А ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ С ТАКОЙ ЗАРПЛАТОЙ В КРАЕ?
У нас в деревне практически все уезжают на вахту в другие регионы, на север.
09:42:34 29-05-2025
Гость (09:03:05 29-05-2025) А ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ С ТАКОЙ ЗАРПЛАТОЙ В КРАЕ?У нас в деревне...
Раз у вас почти все уезжают на вахту, да ещё и на Север, то деревня у вас должна быть очень богатой. Везут то они с Севера "длинный" рубль!
10:02:04 29-05-2025
Гость (09:42:34 29-05-2025) Раз у вас почти все уезжают на вахту, да ещё и на Север,...
Копят деньги, а потом в другие регионы на постоянное место жительства. В деревне остаются старики и те,кто ещё не накопил)))
09:44:22 29-05-2025
Если занятых 54%, то безработица - 46...
10:52:28 29-05-2025
Я отработал 10 лет на Северах вахтой. Не зарабатывают там длинные рубли. Сейчас дома есть больше зарабатывают. Если кто больше положенного работает на вахте, тот может побольше заработать. Но это чревато для здоровья. Я на последней вахте инсульт получил. Вот такая горькая правда.
16:53:10 29-05-2025
так только что в соседней статье про дефицит кадров "где люди?!" и прочее. вы уж разберитесь