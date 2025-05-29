Алтайский край вошел в тройку антилидеров Сибири по уровню безработицы

Почти 40 тысяч жителей региона от 15 лет и старше не трудоустроены

29 мая 2025, 08:16, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Алтайский край занял третье место среди регионов Сибири по уровню безработицы. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

По подсчетам экспертов, почти 40 тысяч граждан в возрасте от 15 лет в Алтайском крае не трудоустроены. Общий уровень безработицы в регионе составил 3,5% – это выше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу в 3%. Хуже ситуация наблюдается лишь в двух регионах – Республике Алтай (6,6%) и Тыве (5,5%).

Меньше всего безработных оказалось в Хакасии – 1,3%. Следующим идет Красноярский край с 2,3%, третье место занимает Кемеровская область с 2,6%. Уровень занятости населения в среднем по Сибири составил 56,8%.