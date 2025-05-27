Список дефицитных профессий заметно поредел на Алтае, но медиков по-прежнему не хватает
Перед летом у работодателей вырос интерес к соискателям из сферы спорта и красоты
27 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Рабочий персонал – самый востребованный в Алтайском крае, а врачи входят в список дефицитных профессий. Аналитики hh.ru выяснили, на каких специалистов растет спрос этой весной в регионе и как меняется ситуация с кадровым голодом.
"По итогам апреля объем вакансий в Алтайском крае остался практически на том же уровне, что и в марте (-4% в апреле к марту 2025-го), при этом у работодателей вырос интерес к соискателям из сферы спорта и красоты (+11% вакансий месяц к месяцу), продаж и обслуживания клиентов (+9%), науки и образования (+8%), закупок, сельского хозяйства (по +7%) и добычи сырья (+6%)", – говорится в исследовании.
Спрос на специалистов
В ряде профобластей заметно снизился спрос на кадры:
- на 23% меньше вакансий (месяц к месяцу) было открыто для специалистов из сферы страхования;
- на 21% реже стал требоваться административный персонал;
- на 17% снизился спрос на специалистов из сферы транспорта и логистики;
- на 17% упал спрос на домашний и обслуживающий персонал;
- на 15% меньше вакансий для представителей сферы искусства, развлечений и массмедиа;
- на 12% снизился спрос на высший и средний менеджмент.
При этом структура спроса на рынке труда в регионе остается достаточно стабильной. Самыми востребованными являются специалисты из следующих профессиональных областей:
- "Рабочий персонал" (на них приходится 25% от всех вакансий);
- "Продажи, обслуживание клиентов" (21%);
- "Производство, сервисное обслуживание" (17%);
- "Строительство, недвижимость" (16%);
- "Транспорт, логистика, перевозки" (12%).
На одну вакансию в регионе приходится сейчас в среднем 5,2 активного резюме, что соответствует значениям нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию).
Кого мало и много?
Список дефицитных профессий заметно сократился, теперь к ним относятся только медики (1,0 резюме на вакансию), производственники (3,2), специалисты из сферы розничной торговли (3,4) и строители (3,7).
В число профицитных – кого на рынке труда больше, чем требуется работодателям, – попали кадры из консалтинга (25,3 резюме на вакансию), специалисты из сферы развлечений и массмедиа (21,5), маркетологи (18,7), высший и средний менеджмент (15,7) и юристы (14,1).
Ранее сообщалось, что медики остаются в числе остродефицитных специалистов в Алтайском крае (при минимальных значениях нормы для рынка труда 4,0 резюме на вакансию). Более того, им предлагают самые низкие зарплаты, если сравнивать с другими регионами Сибири, а они хотят немного больше.
Индекс в профобластях
Значения индекса: меньше или равно 1,9 – острый дефицит соискателей; 2,0–3,9 – дефицит соискателей; 4,0–7,9 – умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями; 8,0–11,9 – высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя; больше или равно 12 – крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.
12:06:07 27-05-2025
Какие сейчас медики так и ничего страшного , что их не хватает
12:12:11 27-05-2025
Гость (12:06:07 27-05-2025) Какие сейчас медики так и ничего страшного , что их не хвата... Скоро и таких не будет, лечитесь по интернету, ИИ диагноз поставит, лекарство подберёт. Прооперируют в соседних регионах, за денежку
16:24:03 27-05-2025
ВВП (12:12:11 27-05-2025) Скоро и таких не будет, лечитесь по интернету, ИИ диагноз по... Подорожник уже зеленеет.
12:35:32 27-05-2025
Пока Попов министр ,медиков в крае не будет хватать. АКСИОМА!
12:16:28 28-05-2025
Гость (12:35:32 27-05-2025) Пока Попов министр ,медиков в крае не будет хватать. АКСИОМА... Если вместо Попова посадить в кресло Попову, что- нибудь изменится?
12:20:06 28-05-2025
Гость (12:16:28 28-05-2025) Если вместо Попова посадить в кресло Попову, что- нибудь изм... "Если вместо Попова посадить..." вы как-то поосторожнее, а?
13:06:20 27-05-2025
Пока как ЦБ Минздрав не сократит численность платных клиник кратно, дефицит будет всегда.
22:47:17 27-05-2025
Гость (13:06:20 27-05-2025) Пока как ЦБ Минздрав не сократит численность платных клиник ...
Утопия .
06:09:10 28-05-2025
Гость (13:06:20 27-05-2025) Пока как ЦБ Минздрав не сократит численность платных клиник ... Ну да. Какой смысл создавать условия для работы в государственных? Лучше конкурентов закрыть. Вот только врачи рванут в другие сферы, а не в эту кабалу с такими пациентами как ты