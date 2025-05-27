Список дефицитных профессий заметно поредел на Алтае, но медиков по-прежнему не хватает

Перед летом у работодателей вырос интерес к соискателям из сферы спорта и красоты

27 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Рабочий персонал – самый востребованный в Алтайском крае, а врачи входят в список дефицитных профессий. Аналитики hh.ru выяснили, на каких специалистов растет спрос этой весной в регионе и как меняется ситуация с кадровым голодом.

"По итогам апреля объем вакансий в Алтайском крае остался практически на том же уровне, что и в марте (-4% в апреле к марту 2025-го), при этом у работодателей вырос интерес к соискателям из сферы спорта и красоты (+11% вакансий месяц к месяцу), продаж и обслуживания клиентов (+9%), науки и образования (+8%), закупок, сельского хозяйства (по +7%) и добычи сырья (+6%)", – говорится в исследовании.

Спрос на специалистов

В ряде профобластей заметно снизился спрос на кадры:

на 23% меньше вакансий (месяц к месяцу) было открыто для специалистов из сферы страхования;

на 21% реже стал требоваться административный персонал;

на 17% снизился спрос на специалистов из сферы транспорта и логистики;

на 17% упал спрос на домашний и обслуживающий персонал;

на 15% меньше вакансий для представителей сферы искусства, развлечений и массмедиа;

на 12% снизился спрос на высший и средний менеджмент.

При этом структура спроса на рынке труда в регионе остается достаточно стабильной. Самыми востребованными являются специалисты из следующих профессиональных областей:

"Рабочий персонал" (на них приходится 25% от всех вакансий);

"Продажи, обслуживание клиентов" (21%);

"Производство, сервисное обслуживание" (17%);

"Строительство, недвижимость" (16%);

"Транспорт, логистика, перевозки" (12%).

На одну вакансию в регионе приходится сейчас в среднем 5,2 активного резюме, что соответствует значениям нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию).

Кого мало и много?

Список дефицитных профессий заметно сократился, теперь к ним относятся только медики (1,0 резюме на вакансию), производственники (3,2), специалисты из сферы розничной торговли (3,4) и строители (3,7).

В число профицитных – кого на рынке труда больше, чем требуется работодателям, – попали кадры из консалтинга (25,3 резюме на вакансию), специалисты из сферы развлечений и массмедиа (21,5), маркетологи (18,7), высший и средний менеджмент (15,7) и юристы (14,1).

Ранее сообщалось, что медики остаются в числе остродефицитных специалистов в Алтайском крае (при минимальных значениях нормы для рынка труда 4,0 резюме на вакансию). Более того, им предлагают самые низкие зарплаты, если сравнивать с другими регионами Сибири, а они хотят немного больше.

Индекс в профобластях

Значения индекса: меньше или равно 1,9 – острый дефицит соискателей; 2,0–3,9 – дефицит соискателей; 4,0–7,9 – умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями; 8,0–11,9 – высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя; больше или равно 12 – крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.