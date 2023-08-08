Алтайский край возглавил рейтинг регионов по росту спроса на аренду загородных домов
Интерес к такой недвижимости за июль 2023 года вырос на 192%
08 августа 2023, 08:15, ИА Амител
Спрос на посуточную аренду загородных домов в Алтайском крае вырос на 192% в июле 2023 года. Как сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования "Авито.Недвижимость", регион стал лидером рейтинга.
Второе место в списке занял Дагестан – там прирост составил 163%. В целом спрос на посуточную аренду загородных объектов за прошедший месяц вырос в 32 из 33 регионов, которые участвовали в исследовании. При этом число предложений увеличилось лишь в 25 из 33 регионов.
Цены на посуточную аренду за месяц в большинстве субъектов не изменились. В пятерку регионов, где дешевле всего снять загородное жилье, вошли Ставропольский край, Крым, Воронежская и Ростовская области, а также Алтайский край. В каждом из них средняя цена посуточной аренды составляет около 3 тысяч рублей.
08:54:01 08-08-2023
Хотели снять сыну квартиру в Барнауле. Цены на съемное жильё-практически целая месячная зарплата!!!Что происходит? Зарплаты крошечные, а цены на недвижимость, аренду квартир бьют все рекорды! Ужас!
09:11:16 08-08-2023
Гость (08:54:01 08-08-2023) Хотели снять сыну квартиру в Барнауле. Цены на съемное жильё... А вы не коммунальные платежи посмотрите
09:31:38 08-08-2023
Гость (09:11:16 08-08-2023) А вы не коммунальные платежи посмотрите ... У меня вопрос не к арендодателям! Как можно прожить молодому специалисту в крае на зарплату 30 000,когда цены на однушку стоят от 20тыс.? У нас в деревне весной люди сдавали картофель по 8 рублей, мед сейчас принимают по 70 рублей за кг, молоко копейки стоит. Какой-то параллельный мир!
11:20:01 08-08-2023
Гость (09:31:38 08-08-2023) У меня вопрос не к арендодателям! Как можно прожить молодому... Принимают всегда за бесценок. Почему сами покупателей не ищете, минуя скупщиков? У нас на работе периодически предлагали купить у знакомых из деревни то мед, то масло, то еще что. Цены не маленькие, но брали охотнее, так как натуральное.
11:38:36 08-08-2023
Гость (11:20:01 08-08-2023) Принимают всегда за бесценок. Почему сами покупателей не ище... Я не куплю такие продукты с рук частника не через каких знакомых и я такая осторожная не одна.
11:48:56 08-08-2023
Гость (11:38:36 08-08-2023) Я не куплю такие продукты с рук частника не через каких знак... ну и зря. уже не один год берем у частника молочку. творог 100 руб. за кг, молоко 120 за 1,5 литра. сравните с магазинами. и качество на высоте
11:57:56 08-08-2023
Гость (11:48:56 08-08-2023) ну и зря. уже не один год берем у частника молочку. творог 1... Берите что хотите, я не возьму, я тоже покупаю фермерские продукты, но через магазин, вас много таких наивных верящих что вам кто-то хороший продукт продаст в два раза дешевле, я эту систему знаю наизусть, я продажник с 30 летним стажем.
13:56:12 08-08-2023
Гость (11:57:56 08-08-2023) Берите что хотите, я не возьму, я тоже покупаю фермерские пр... И что, что продажник? А мы покупаем у частников лет пятьдесят продукты, качество гораздо выше магазинного. Брать только надо у проверенных людей. А первый раз понемногу брать, для проверки. И мёд так всегда покупаем. И яйца так брали (желток чуть не оранжевый, не то что у магазинных яиц), и т.д. Вы как продажник должны знать, что там под видом молока или сыра продаётся порой в магазинах. А здесь всё натуральное.
21:23:30 08-08-2023
Гость (13:56:12 08-08-2023) И что, что продажник? А мы покупаем у частников лет пятьдеся... какого цвета делток- нет никакой разницы. а вот сватить, например, бруцеллез то еще удовольствие.
11:35:54 08-08-2023
Гость (09:31:38 08-08-2023) У меня вопрос не к арендодателям! Как можно прожить молодому... Ну вот, еда у вас стоит копейки, а мы молоко покупаем по 90 руб.
11:43:06 08-08-2023
Гость (09:31:38 08-08-2023) У меня вопрос не к арендодателям! Как можно прожить молодому... Вы поймите в цену конечного продукта входит очень много расходов, аренда, переработка(электроэнергия) доставка (бензин),зарплата, налоги.
11:48:04 08-08-2023
Гость (11:43:06 08-08-2023) Вы поймите в цену конечного продукта входит очень много расх... Налоги??7
11:59:41 08-08-2023
Гость (11:48:04 08-08-2023) Налоги??7... Конечно и производитель и продавец платит налоги, что вас удивило.
13:58:07 08-08-2023
Гость (11:43:06 08-08-2023) Вы поймите в цену конечного продукта входит очень много расх... Жадность туда входит, вот и всё. Когда разница между закупочной ценой и ценой в розницу товара отличается в десять раз - это только ЖАДНОСТЬ.
09:16:59 08-08-2023
Гость (08:54:01 08-08-2023) Хотели снять сыну квартиру в Барнауле. Цены на съемное жильё... а вы как хотели? коммуналка за однушку уже к десятке подходит
09:34:29 08-08-2023
Гость (09:16:59 08-08-2023) а вы как хотели? коммуналка за однушку уже к десятке подходи... да ладно. за двушку 54 квадрата, проживаем четверо за июль коммуналка меньше трех тысяч + тысяча за э/э
10:09:37 08-08-2023
Гость (09:34:29 08-08-2023) да ладно. за двушку 54 квадрата, проживаем четверо за июль ... Ну и что твой июль? Накинь еще к этому 4 тыщи за отопление и выйдет 10-ка +-
10:13:22 08-08-2023
Гость (10:09:37 08-08-2023) Гость (09:34:29 08-08-2023) да ладно. за двушку 54 кв... т.е. 7 это по твоему +-10? логика у тебя фантастическая. т.е. фантастически отсутствует.
10:31:23 08-08-2023
Гость (10:13:22 08-08-2023) Гость (10:09:37 08-08-2023) Гость (09:34:29 08-08-2023... 7 это ближе к 10-ке уже, разве нет? Где тут не логично? Что 7 что 10, суммы конские и оставят значительную дыру в бюджете как 7 так и 10. Что не так?
10:35:18 08-08-2023
Гость (10:31:23 08-08-2023) 7 это ближе к 10-ке уже, разве нет? Где тут не логично? Что ... ну тогда и 5,5 это тоже 10. так ведь? ведь 5,5 ближе к 10 чем 5,0. вот потому ты так и живешь, что такой логикой руководствуешься.
11:46:04 08-08-2023
Гость (09:34:29 08-08-2023) да ладно. за двушку 54 квадрата, проживаем четверо за июль ... Насмешили, вы видимо водой не пользуетесь. У меня за 30 кв. 5300 вместе с электроэнергией живу одна.
11:52:52 08-08-2023
Гость (11:46:04 08-08-2023) Гость (09:34:29 08-08-2023) да ладно. за двушку 54 кв... всем пользуемся. ни на чем не экономим.
12:08:40 09-08-2023
Гость (09:34:29 08-08-2023) да ладно. за двушку 54 квадрата, проживаем четверо за июль ... вчентвером в двушке??? на головах друг у друга спите?
09:34:51 08-08-2023
Гость (09:16:59 08-08-2023) а вы как хотели? коммуналка за однушку уже к десятке подходи... Это где такие счета?
10:06:25 08-08-2023
Гость (09:34:51 08-08-2023) Это где такие счета?... Наверное в ЖК Центральный
10:14:58 08-08-2023
Гость (09:34:51 08-08-2023) Это где такие счета?... где где. в барнауле. зимой
10:22:43 08-08-2023
Гость (10:14:58 08-08-2023) где где. в барнауле. зимой... Район назови.
10:36:51 08-08-2023
Гость (10:22:43 08-08-2023) Район назови.... Посмотрел квитанцию за декабрь 22 года, за 41.4 кв2 - 8137,37. В 23 году будет к 10-ке. Район Индустриальный. Дом не прошлого столетия. Ага-ага. Не подходит к 10-ке то. НИСКОКА.
10:41:29 08-08-2023
Гость (10:36:51 08-08-2023) Посмотрел квитанцию за декабрь 22 года, за 41.4 кв2 - 8137,3... а за июль 23 года почему молчишь? давай. сорви маску и посмотрим к 10ке у тебя близко или до 5ти не дотягивает?
10:45:50 08-08-2023
Гость (10:41:29 08-08-2023) а за июль 23 года почему молчишь? давай. сорви маску и посмо... При чем тут июль то? За отопление несколько месяцев не платишь, остальные платишь. Зачем самый минимальный месяц приводить в пример? Когда ни отопления и все в отпусках разъехались. Это не показательно.
10:49:40 08-08-2023
Гость (10:45:50 08-08-2023) При чем тут июль то? За отопление несколько месяцев не плати... я сразу сказал, что логикой в твоих словах даже не пахнет... почему тогда ты берешь для примера самый "дорогой" месяц? делай среднее по году и потом озвучь цифру. с августа 22 по июль 23. жду
10:56:49 08-08-2023
Гость (10:49:40 08-08-2023) я сразу сказал, что логикой в твоих словах даже не пахнет...... Жди
10:58:01 08-08-2023
Гость (10:56:49 08-08-2023) Жди... жидко слилось или пошел считать?
11:51:48 08-08-2023
Гость (10:41:29 08-08-2023) а за июль 23 года почему молчишь? давай. сорви маску и посмо... Летних месяцев в году без отопления всего 4, что о них говорить, с отоплением 8
11:54:35 08-08-2023
Гость (11:51:48 08-08-2023) Летних месяцев в году без отопления всего 4, что о них говор... еще один... дай среднюю цифру по коммуналке за год. не надо пустые слова лить.
12:14:06 08-08-2023
Гость (11:54:35 08-08-2023) еще один... дай среднюю цифру по коммуналке за год. не надо ... Если расчёты идут по факту, а не по среднему какая разница сколько среднее, Вася? Пол года коммуналка зашкаливает за смешные квадратные метры. Как ты предлагаешь использовать на практике свои средние цифры, когда в отопительный надо заплатить за хату 20000 аренды и 10000 (в данном примере) с зп 30000, откладывать летом на коммуналку зимой на оплату однушки?? Че ты тут докащываешь что у тебя коммуналка низкая? Ну молодец. У значительной части города она огромная.
13:18:43 08-08-2023
Гость (11:54:35 08-08-2023) еще один... дай среднюю цифру по коммуналке за год. не надо ... вот такие счетоводы среднепоказательные, цифры в отчетах и рисуют
13:36:27 08-08-2023
Гость (11:54:35 08-08-2023) еще один... дай среднюю цифру по коммуналке за год. не надо ... Сам то дай среднюю цифру по коммуналке.
11:30:43 08-08-2023
Гость (08:54:01 08-08-2023) Хотели снять сыну квартиру в Барнауле. Цены на съемное жильё... Купите и сдайте свою в три раза дешевле, покажите пример.
10:41:30 08-08-2023
Гость (10:35:18 08-08-2023) Гость (10:31:23 08-08-2023) 7 это ближе к 10-ке уже, р... Как я так живу? А ты как живешь? Учителем работаешь дистанционным?
10:45:37 08-08-2023
Гость (10:41:30 08-08-2023) Как я так живу? А ты как живешь? Учителем работаешь дистанци... нет. не учителем. хотя конечно научить мог бы, но у тебя денег не хватит оплатить обучение.
10:49:07 08-08-2023
Гость (10:45:37 08-08-2023) нет. не учителем. хотя конечно научить мог бы, но у тебя ден... Какая жалость. А так хотелось у такого сверхразума-экстрасенса взять пару уроков.
10:51:43 08-08-2023
Гость (10:49:07 08-08-2023) Какая жалость. А так хотелось у такого сверхразума-экстрасен... не отчаивайся. начинай откладывать. экономь на еде, питье, одежде. может быть за год насобираешь нужную сумму. через год в аналогичной новости напиши сколько собрано.
10:54:47 08-08-2023
Гость (10:51:43 08-08-2023) не отчаивайся. начинай откладывать. экономь на еде, питье, о... За сколько тебя снять то если что можно?
11:00:23 08-08-2023
Гость (10:54:47 08-08-2023) За сколько тебя снять то если что можно?... со мной, то как ты познакомился со своей женой, не сработает. озвучишь сумму которую накопишь, а потом я буду думать. попытаться сделать из тебя человека или так и оставить балбесом
11:05:02 08-08-2023
Гость (11:00:23 08-08-2023) со мной, то как ты познакомился со своей женой, не сработает... Дак я и не говорю про жён, я же про твой прайс спрашиваю. Так я копить не буду, вдруг не накоплю, смысл заморачиваться, ну и фотку скинь мож страшненький совсем...
11:45:30 08-08-2023
Гость (11:05:02 08-08-2023) Дак я и не говорю про жён, я же про твой прайс спрашиваю. Та... ты себе дружков на других сайтах ищи, там где ваши тусят.
10:54:32 08-08-2023
Гость (10:49:07 08-08-2023) Какая жалость. А так хотелось у такого сверхразума-экстрасен... ты вот нисколько неумный, и даже не понимаешь как ты выглядишь со стороны. Но ты упорно продолжаешь кусаться и показывать себя с худшей стороны. Есть же такие люди...
21:13:56 08-08-2023
Гость (13:56:12 08-08-2023) И что, что продажник? А мы покупаем у частников лет пятьдеся... АУУуу вы не слышите, я покупаю фермерские продукты только через магазин, вы не вкурсе, что в небольших магазинах продают фермерские продукты по тем же ценам, что и вы покупаете, кроме творога, такой цены на творог за кило 100 руб., не может быть, сколько нужно молока, чтобы произвести кило творога по 90 руб. за литр,посчитайте, и он выбирает проверенного поставщика со всеми документами, я над собой эксперименты не ставлю.
08:30:23 09-08-2023
Гость (21:13:56 08-08-2023) АУУуу вы не слышите, я покупаю фермерские продукты только че... кукла, напиши телефон, я тебе скину адрес, где творог покупаю по 100 рублей за кг. хотя не пиши, а продолжай платить "фермерам" которые в поле ни разу не были и тем, кто им торговые точки в аренду сдает.
11:50:04 09-08-2023
Гость (08:30:23 09-08-2023) кукла, напиши телефон, я тебе скину адрес, где творог покупа... Фермерам сдают торговые точки, творог по 100 руб., )))))