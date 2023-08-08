Алтайский край возглавил рейтинг регионов по росту спроса на аренду загородных домов

Интерес к такой недвижимости за июль 2023 года вырос на 192%

08 августа 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спрос на посуточную аренду загородных домов в Алтайском крае вырос на 192% в июле 2023 года. Как сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования "Авито.Недвижимость", регион стал лидером рейтинга.

Второе место в списке занял Дагестан – там прирост составил 163%. В целом спрос на посуточную аренду загородных объектов за прошедший месяц вырос в 32 из 33 регионов, которые участвовали в исследовании. При этом число предложений увеличилось лишь в 25 из 33 регионов.

Цены на посуточную аренду за месяц в большинстве субъектов не изменились. В пятерку регионов, где дешевле всего снять загородное жилье, вошли Ставропольский край, Крым, Воронежская и Ростовская области, а также Алтайский край. В каждом из них средняя цена посуточной аренды составляет около 3 тысяч рублей.