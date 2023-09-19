Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
За прошедший год регион улучшил свои показатели по приверженности населения к здоровому образу жизни
19 сентября 2023, 11:48, ИА Амител
Алтайский край занял 41-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и третье место среди регионов СФО, сообщает РИА Новости.
В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.
"Рейтинговый балл Алтайского края в 2022 году – 65,7. В 2021 году – 64,0", – говорится в исследовании.
Таким образом, за прошедший год край улучшил свои показатели по приверженности населения к здоровому образу жизни.
Республика Алтай заняла 58-е место с рейтинговым баллом 59,2. В прошлом рейтинге было 55,9 балла.
Среди регионов Сибири на первом месте Омская область (29-е место в федеральном рейтинге и 70,6 балла), на втором – Республика Тыва (40-е место и 65,9 балла).
Напомним, в 2021 году Алтайский край вошел в число регионов России с наибольшей долей людей с ожирением – такие данные представил Минздрав РФ. С тех пор обновленные данные ведомство не представляло. В 2019 году край тоже возглавил рейтинг по числу людей с ожирением.
Ранее эндокринолог краевого онкодиспансера Татьяна Ермилова рассказала amic.ru, почему Алтай обогнал Россию по числу толстяков и что с этим делать.
12:01:56 19-09-2023
Главное метод подсчёта изменить. И вуаля - всё в деревне хорошо.
12:17:44 19-09-2023
Главное не как есть на самом деле, а как считать))))
12:29:57 19-09-2023
Вот к чему ЗОЖ приводит!
12:45:38 19-09-2023
Снести стадион и построить дом с тремя разливайками, это огромный вклад в здоровье населения
18:04:57 19-09-2023
В 2021 году Алтайский край вошел в число регионов России с наибольшей долей людей с ожирением. Поверьте,никуда эти люди с ожирением не делись! Думаю,в 2023 году также будем лидерами)))