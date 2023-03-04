Совсем ожирели? Почему Алтай обогнал Россию по числу толстяков и что с этим делать

В отличие от нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются, жировые клетки никуда не исчезают

04 марта 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением. Правда, медики считают, что одного дня для решения этой глобальной проблемы недостаточно. Ведь в настоящее время избыточная масса тела наблюдается почти у половины населения планеты, а ожирением разной степени тяжести страдает почти треть человечества. Наряду с онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями, ожирение входит в топ факторов риска смертности – как само по себе, так и из-за тяжёлых осложнений, которые оно вызывает. Эндокринолог краевого онкодиспансера Татьяна Ермилова рассказала, как и почему люди заплывают жиром, и почему диеты не спасают положение.

Почему Алтайский край – лидер по ожирению

– Алтайский край часто называют аграрной столицей России: у нас растут и злаки, и овощи, и ягоды, есть полезные молочные продукты, натуральное мясо. Почему же мы – лидеры страны по тучности?

– Всё дело в статистике. Просто около 10 лет назад лишний вес стали шифровать как отдельное заболевание в международной классификации болезней. Нина Васильевна Леонова, которая на тот момент была главным эндокринологом края, очень ответственно подошла к этому вопросу и всех специалистов "гоняла", чтобы они добросовестно фиксировали наличие этой патологии у пациентов. А это не просто галочку поставить. Как ожирение шифруется любое превышение нормы веса, даже избыточная масса тела, а оценить её на глаз невозможно. Если не лениться и высчитывать индекс массы каждому пациенту, то и набирается приличная статистика. В нашем крае так и получилось. Так что лидеры мы лишь формально. На самом деле количество людей с лишним весом везде примерно на одном уровне. Однако это вовсе не повод расслабляться.

Уровень ожирения растёт в целом во всём мире, и в Алтайском крае в том числе. За последние три-пять лет мы "прибавили" более 10%. И это действительно глобальная проблема человечества, пандемия ожирения.

– Тогда расскажите, что такое ожирение и когда нужно начинать бить тревогу?

– Существует универсальная формула для оценки индекса массы тела (ИМТ): соотношение веса к квадрату роста в метрах (кг/кв. м). Нормальной считается ИМТ 18 – 24,9 кг/кв. м.

25-29,9 кг/кв. м – это уже избыток массы тела, так называемое предожирение;

30-34,9 кг/кв. м – ожирение I степени;

35-39,9 кг/кв. м – II степени;

от 40 кг/кв. м – морбидное (опасное для жизни) ожирение.

Что касается "бить тревогу", то тут, как обычно, есть две новости. Хорошая – жировые клетки обычно не размножаются. Это происходит лишь в трёх случаях: у новорождённых (как адаптационный механизм для выживания вне материнской утробы), подростков (быстрый рост организма требует увеличения жировой прослойки) и в любом возрасте при значительном ожирении (дополнительные жировые клетки появляются, если уже имеющиеся достигли критических размеров).



Плохая новость в том, что в отличие от нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются, жировые клетки, однажды появившись, уже никуда не исчезают. Они могут только уменьшаться (или обратно – увеличиваться) в размерах.

У человека с нормальной массой тела насчитывается примерно 35 миллиардов жировых клеток, при серьёзных формах ожирения это число увеличивается до 125 миллиардов. Даже если похудеть, все эти клетки просто уменьшатся, сожмутся, но никуда не денутся, а при благоприятных условиях растянутся снова. Так что даже единожды растолстевшие люди на всю оставшуюся жизнь приобретают особенность накапливать жир быстрее и в больших количествах.

– Ожирение – это больше физический недуг или результат вредных привычек?



– Всё в комплексе. С одной стороны, существуют универсальные особенности развития человеческого организма, обусловленные работой метаболизма. До 30 лет он активен и хорошо "разруливает" все обменные процессы в клетках. А дальше начинаются поэтапные периоды его физиологического замедления, после каждого из которых идёт небольшой, но обязательный набор веса. Но это норма, так задумано природой.

Кроме возраста, существуют и другие неконтролируемые физиологические обстоятельства, которые провоцируют набор веса. Например, беременность и роды. Многочисленными исследованиями давно подтверждено, что родившая женщина прибавляет в весе плюс-минус четыре килограмма, хочет она того или нет.



Ну и наконец, не стоит забывать о факторах ожирения эндокринологической природы. Примерно 25% всех случаев ожирения вызваны болезнями или травмами органов эндокринной системы (надпочечников, гипофиза) или головного мозга (на фоне психических заболеваний или приёма некоторых препаратов).



Но есть другая категория факторов – управляемых. Их человек вполне может контролировать. Прежде всего, речь идёт о правильном питании. Важен режим, разнообразие продуктов, преобладание растительной пищи в рационе, безопасные способы приготовления пищи и т.п.



Нельзя есть на бегу, во время чтения, при просмотре телевизора или с гаджетом в руках. Когда вы чем-то заняты, сосредоточены, можно бесконтрольно много съесть. Сначала у вас растягивается желудок, потом происходит метаболический сбой, а дальше недалеко и до ожирения.

Что есть и на какую диету сесть

– От каких продуктов отказаться, если хочешь быть стройным?



– Всё жирное, жареное, фастфуд, снеки, сладости, алкоголь, сладкая газировка.



– А хлеб? Многие худеющие исключают его, чтобы не набрать вес.

– А вот хлеб, как раз, нужно есть обязательно: это конструктивные углеводы, которые дают нам необходимую энергию. Без них вы будете чувствовать слабость или быстро уставать, снизится работоспособность. Суточная норма хлеба всего-то 150 граммов. Но это должен быть серый хлеб или белый, но остывший и подсушенный, в идеале – вчерашний или, вообще, сухарики. Пышные батоны с хрустящей корочкой, печенюшки-ватрушки, хлеб из мини-пекарен, от аромата которого сходят с ума вкусовые рецепторы, к здоровому питанию не имеют никакого отношения.



– Есть ли продукты, с помощью которых можно похудеть?



– Таких волшебных продуктов, увы, не существует. Только разумный подход, сила воли и терпение помогут человеку взять свой вес под контроль.



– Расскажите, какие правила нужно соблюдать при выборе диеты? Сейчас эта тема актуальна как никогда – все спешат с их помощью похудеть к лету.



– Я хочу не рассказать, а предостеречь. Диета – это во многих смыслах палка о двух концах. Во-первых, после её окончания – если не прилагать никаких иных усилий – вес быстро возвращается, причём порой ещё в большем объёме. Это происходит потому, что организм воспринимает периоды диеты как голод, запоминает их и в благополучное бездиетное время и запасается жировой тканью на случай, если форс-мажор повторится.



Во-вторых, никто никогда не садится на диету, пройдя предварительное обследование организма. Во всяком случае, я, эндокринолог с большим опытом работы, ни разу не встречала таких людей в своей практике и никогда не слышала ничего подобного от коллег. А между тем это очень важно. Существует ряд патологий, вы можете даже не подозревать об их наличии у себя, при которых диета может не просто навредить, а спровоцировать критическую ситуацию. Так, резкое похудение опасно для людей с больным сердцем и может стать причиной инфаркта.



При проблемах с почками категорически запрещены белковые диеты, а именно они особенно популярны у худеющих. У пациентов с желудочно-кишечными патологиями диета может стать причиной диспепсии, обострить гастрит или довести до язвы. Диета может усугубить даже некоторые психические расстройства, а казалось бы – какая связь?

Поэтому любая диета должна подбираться каждому человеку индивидуально по результатам обследований совместно с врачом и проходить под его контролем. Это не блажь врачей, а элементарный здравый смысл. К примеру, вы можете набирать вес по причине недиагностированного гипотиреоза: в этом случае можно вообще не слезать с диет, а толку не будет.

– Кроме питания, как ещё можно повлиять на снижение веса?



– Регулярные физические нагрузки (по силам), которые помогают сжигать лишние калории, отказ от вредных привычек и полноценный сон. Чем меньше человек спит, тем труднее ему бороться с лишними килограммами. Во время вынужденного бодрствования растёт уровень кортизола (гормона стресса). А компенсация его удовольствием происходит через заедание любимыми плюшками-ватрушками. И наоборот, во время сна вырабатывается гормон мелатонин, который способствует похудению. Почему вьетнамцы преимущественно такие худые? После обеда, на который, к слову, отводится два часа, у них сиеста – обязательный сон. Спать ложатся там, где находятся, – на рабочем месте, на мотобайке среди тротуара, на скамье в тени. Для них это нормально, и климат позволяет.

Чтобы дети не толстели

– Как привить все эти здоровые привычки детям? Ведь детское ожирение сегодня тоже большая проблема.

– Привить что-либо детям можно только собственным примером. Если вы сами питаетесь неправильно, после работы вместо прогулки на свежем воздухе лежите с гаджетами на диване, допоздна смотрите телевизор, ребёнок будет вести себя точно так же. Пока он маленький, вы ещё сможете ему что-то запретить, но определённая модель поведения закрепится в сознании и он реализует её в полной мере, когда подрастёт.

Мы перекармливаем своих детей, балуем их вкусной вредной едой, а жировая ткань формируется с детства. Пока всё активно работает, сбои в обмене веществ незаметны, но в пубертатном периоде они перерастут уже в метаболический синдром, а во взрослом возрасте аукнутся ожирением.

Ожирение – это полноценная болезнь, которую можно лечить. Сейчас медицина шагнула далеко вперёд в этом направлении. Есть множество эффективных препаратов. Если они не помогают, используется бариатрическая хирургия – уменьшение размера желудка путём удаления его части проводится и у нас в Барнауле.

Однако, как и для других разделов медицины, для ожирения справедлив принцип: болезнь легче предотвратить, чем лечить. Бессмысленно наедать килограммы весь год, а весной садиться на диету или изнурять себя тренировками, чтобы к лету влезть в любимое платье. Такие "качели" только расшатывают эндокринную систему и усугубляют уже имеющиеся заболевания. Для стабильного веса нужна постоянная работа над собой – активный образ жизни, правильное питание и регулярный медицинский контроль за своим здоровьем.