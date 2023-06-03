Алтайский край и Барнаул накрыла сильная жара

03 июня 2023, 07:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

На Алтайский край нахлынула мощная жара. Она продержится в регионе все выходные. Подробно о погоде на 3-4 июня рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 3-4 июня

Днём 3 июня в Алтайском крае ожидается +26...+31 градус, местами воздух прогреется аж до +36 градусов.

День пройдёт преимущественно без осадков.

Ночью 4 июня синоптики прогнозируют +13...+18 градусов (местами в предгорьях +7...+12). Днём термометры покажут +32...+37 градусов (местами +26...+31). Сутки также пройдут преимущественно без осадков.

Ветер будет восточный, со скоростью до 16 метров в секунду.

Погода в Барнауле 3-4 июня

Днём 3 июня в Барнауле ожидается +29...+31 градус.

Ночью 4 июня температура снизится до +14...+16 градусов, а днём вновь поднимется до +32...+34 градусов.

Оба дня пройдут преимущественно без осадков. Ветер также будет восточный, до 9 метров в секунду.