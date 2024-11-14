Алтайский край закупит противогазы на 3 млн рублей

Поставки должны осуществить до конца года

14 ноября 2024, 14:50, ИА Амител

Противогазы / Источник фото: pxhere.com

Управление Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности планирует закупить 435 фильтрующих противогазов на 2,996 млн рублей.

Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на данные сайта госзакупок, итоги конкурса объявят 21 ноября, а поставки в регион должны завершить до конца декабря.

Согласно техзаданию аукциона, противогазы должны выдерживать температуру от −40 до +40 градусов и работать не меньше 40 минут в условиях воздействия сероводорода. Один противогаз стоит 6,9 тысячи рублей. Закупка финансируется из краевого бюджета.