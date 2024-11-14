Алтайский край закупит противогазы на 3 млн рублей
Поставки должны осуществить до конца года
14 ноября 2024, 14:50, ИА Амител
Противогазы / Источник фото: pxhere.com
Управление Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности планирует закупить 435 фильтрующих противогазов на 2,996 млн рублей.
Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на данные сайта госзакупок, итоги конкурса объявят 21 ноября, а поставки в регион должны завершить до конца декабря.
Согласно техзаданию аукциона, противогазы должны выдерживать температуру от −40 до +40 градусов и работать не меньше 40 минут в условиях воздействия сероводорода. Один противогаз стоит 6,9 тысячи рублей. Закупка финансируется из краевого бюджета.
15:05:44 14-11-2024
противогазы --- какая-то не очень хорошая новость
15:21:41 14-11-2024
Один вопрос - зачем? При современной заварухе они также бесполезны, как и маски при ковиде.
15:31:06 14-11-2024
Гость (15:21:41 14-11-2024) Один вопрос - зачем? При современной заварухе они также бесп... Как зачем? А денежки освоить? Никто же не проверит, что там куплено, ибо никто и никогда эти изделия использовать не будет. Так и проваляются где-нибудь в подвалах.
15:37:44 14-11-2024
Гость (15:31:06 14-11-2024) Как зачем? А денежки освоить? Никто же не проверит, что там ...
Это да! Только ради этого.
17:10:37 14-11-2024
Гость (15:21:41 14-11-2024) Один вопрос - зачем? При современной заварухе они также бесп... Для спасателей, не?
16:19:54 14-11-2024
435 противогазов. Для Алтайского края. Это в качестве учебных пособий по школам или их все будут хранить в городской администрации?
16:30:34 14-11-2024
А химзащита? Аптечки? Анализаторы? Или с этих противогазов денег хватило попилить?
18:27:19 14-11-2024
Так-то для пожарных. Или им не надо, господа бестолковые?
21:15:24 14-11-2024
Гость (18:27:19 14-11-2024) Так-то для пожарных. Или им не надо, господа бестолковые?... работникам администрации... они и выживут! ежэлив чё
20:19:50 14-11-2024
всё равно они не помогут против того что планируется...!
так... пускание пыли в глаза... что хоть что-то делается...
отвести от себя гнев оставшихся в живых!...
09:18:39 15-11-2024
435 фильтрующих противогазов -это для кого? Пофамильно кто к какому противогазу перекреплен? Боятся?