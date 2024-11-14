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Алтайский край закупит противогазы на 3 млн рублей

Поставки должны осуществить до конца года

14 ноября 2024, 14:50, ИА Амител

Противогазы / Источник фото: pxhere.com
Противогазы / Источник фото: pxhere.com

Управление Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности планирует закупить 435 фильтрующих противогазов на 2,996 млн рублей.

Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на данные сайта госзакупок, итоги конкурса объявят 21 ноября, а поставки в регион должны завершить до конца декабря.

Согласно техзаданию аукциона, противогазы должны выдерживать температуру от −40 до +40 градусов и работать не меньше 40 минут в условиях воздействия сероводорода. Один противогаз стоит 6,9 тысячи рублей. Закупка финансируется из краевого бюджета.

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Алтайский край госзакупки Безопасность

Комментарии 11

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Гость

15:05:44 14-11-2024

противогазы --- какая-то не очень хорошая новость

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Гость

15:21:41 14-11-2024

Один вопрос - зачем? При современной заварухе они также бесполезны, как и маски при ковиде.

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Гость

15:31:06 14-11-2024

Гость (15:21:41 14-11-2024) Один вопрос - зачем? При современной заварухе они также бесп... Как зачем? А денежки освоить? Никто же не проверит, что там куплено, ибо никто и никогда эти изделия использовать не будет. Так и проваляются где-нибудь в подвалах.

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Гость

15:37:44 14-11-2024

Гость (15:31:06 14-11-2024) Как зачем? А денежки освоить? Никто же не проверит, что там ...
Это да! Только ради этого.

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Гость

17:10:37 14-11-2024

Гость (15:21:41 14-11-2024) Один вопрос - зачем? При современной заварухе они также бесп... Для спасателей, не?

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Гость из будущего

16:19:54 14-11-2024

435 противогазов. Для Алтайского края. Это в качестве учебных пособий по школам или их все будут хранить в городской администрации?

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Гость

16:30:34 14-11-2024

А химзащита? Аптечки? Анализаторы? Или с этих противогазов денег хватило попилить?

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Гость

18:27:19 14-11-2024

Так-то для пожарных. Или им не надо, господа бестолковые?

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Гость

21:15:24 14-11-2024

Гость (18:27:19 14-11-2024) Так-то для пожарных. Или им не надо, господа бестолковые?... работникам администрации... они и выживут! ежэлив чё

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Гость

20:19:50 14-11-2024

всё равно они не помогут против того что планируется...!
так... пускание пыли в глаза... что хоть что-то делается...
отвести от себя гнев оставшихся в живых!...

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гость

09:18:39 15-11-2024

435 фильтрующих противогазов -это для кого? Пофамильно кто к какому противогазу перекреплен? Боятся?

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