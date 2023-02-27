Алтайский край занял 38 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Соседняя Республика Алтай оказалась одной из худших – 81 место из 85

27 февраля 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край занял 38-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы по итогам четвёртого квартала 2022 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Как отмечает издание, в целом по стране показатель составил 3,7%, что на 0,6% ниже, чем годом ранее. Сейчас безработных в России меньше трёх миллионов.

В Алтайском крае уровень безработицы по итогам четвёртого квартала прошлого года оценили в 3,4% – это на 1,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го. А среднее время поиска работы в третьем квартале 2022 года составляло 3,8 месяца – это один из лучших результатов в стране.

Для сравнения: соседняя Республика Алтай расположилась на 81-м месте из 85 (уровень безработицы 10,4%), Новосибирская область – на 61-м (4,4%), а Кузбасс – 60-м (4,3%).

Самый низкий уровень безработицы – в ЯНАО (1,6%), Камчатском крае (1,9%) и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (2%).