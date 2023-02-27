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Алтайский край занял 38 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Соседняя Республика Алтай оказалась одной из худших – 81 место из 85

27 февраля 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Алтайский край занял 38-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы по итогам четвёртого квартала 2022 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Как отмечает издание, в целом по стране показатель составил 3,7%, что на 0,6% ниже, чем годом ранее. Сейчас безработных в России меньше трёх миллионов.

В Алтайском крае уровень безработицы по итогам четвёртого квартала прошлого года оценили в 3,4% – это на 1,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го. А среднее время поиска работы в третьем квартале 2022 года составляло 3,8 месяца – это один из лучших результатов в стране.

Для сравнения: соседняя Республика Алтай расположилась на 81-м месте из 85 (уровень безработицы 10,4%), Новосибирская область – на 61-м (4,4%), а Кузбасс – 60-м (4,3%).

Самый низкий уровень безработицы – в ЯНАО (1,6%), Камчатском крае (1,9%) и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (2%).

Комментарии 7

  • А если вообще отменят пособие по безработицы, то безработица составит 0%.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Найти работника сейчас как неандертальца в Денисовой пещере.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • У нас в крае правильно считают цифры :)
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А вот взяли бы да и провели всеобщий опрос! Вот бы удивились во сколько раз выросла безработица! Это очередной обман статистики, видно перед какими-то выборами. Мужчины после 60лет 80%сидят дома, на работу не берут, а на службе занятости, когда перестают платить, то и стоять на учёте нет смысла. А те кто ухаживает за больными и старыми получают чуть больше тысячи, в статистику тоже невходят.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а кого вы ищете? И какой возраст?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ты сначала порядок, размер и сроки выплат пособия узнай, потом выдавай свою аналитику из детского сада.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Точно
    27 февраля, Гость   Ответить
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