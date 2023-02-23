Стало известно, сколько хотят получать и кем работать мужчины в Алтайском крае

Аналитики подсчитали, что до 150 тысяч рублей рассчитывают зарабатывать только 4% соискателей

23 февраля 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мужчины в Алтайском крае в основном хотят работать менеджерами по продажам, водителями и грузчиками, а каждый третий рассчитывает на зарплату больше 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Аналитики компании подсчитали, что с начала года мужчины региона разместили или обновили на сайте 22,9 тысячи резюме.

"В тройку лидеров-профессий, которыми интересуются мужчины из Алтайского края прямо сейчас, входят водитель (12% или 2,7 тысячи соискателей-мужчин), менеджер по продажам (7%), а также грузчик (4%). Кроме того, у местных мужчин востребованы профессии разнорабочего, курьера, администратора, начальника производства, начальника смены, инженера-конструктора, руководителя отдела продаж, сервисного инженера и кладовщика", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что почти каждый третий среди соискателей-мужчин из Алтайского края имеет высшее образование (31%), 7% – незаконченное высшее, 29% – среднее специальное, 27% – среднее образование.

"Мужчины из Алтайского края чаще всего запрашивают зарплату в диапазоне 40-75 тысяч рублей, таких 28% среди соискателей, ещё 26% хотят зарабатывать до 40 тысяч рублей, 8% рассчитывают на зарплату 74-114 тысяч рублей, а 4% соискателей – до 155 тысяч рублей. Среди последних чаще всего встречаются кандидаты, которые ищут работу машинистами, прорабами и монтажниками", – сказано в пресс-релизе.

Ранее стало известно, какой уровень зарплаты россияне считают достойным.