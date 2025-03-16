Алтайский край занял третье место в Сибири по росту инвестиций

Основные средства вкладываются в машины и оборудование

16 марта 2025, 09:25, ИА Амител

Промышленность / Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky

Алтайский край по итогам 2024 года вошел в тройку лидеров среди регионов Сибири по росту инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общий объем инвестиций в основной капитал составил 233 млрд рублей – 112,5% по отношению к показателям 2023 года. По динамике инвестиций край на 5 п.п. опережает среднероссийские и среднесибирские темпы (107,4%).

Наибольший приток инвестиций обеспечен за счет создания и модернизации производств в сфере промышленности. В сфере химпроизводства вложения выросли в 5,5 раза, в сфере производства текстильных изделий – на 186,1%, машин и оборудования – на 164,6%, производства автотранспортных средств – на 199,4%, пищевых продуктов – на 146,7%. Основной удельный вес (46,6 %) в общем объеме инвестиций занимают вложения бизнеса в машины и оборудование.