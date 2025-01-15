НОВОСТИЭкономика

В экономику Крыма привлекли уже 674 млрд рублей инвестиций

К 2026 году будет достигнут показатель в 1 трлн рублей

15 января 2025, 06:40, ИА Амител

Полуостров Крым / Фото: unsplash.com
Полуостров Крым / Фото: unsplash.com

С 2021 года объем частных инвестиций в экономику Крыма и Севастополя составил 674 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона, пишет ТАСС.

"Вы в 2021 году поручали привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей инвестиций к 2026 году – за пять лет. Сегодня можно сказать, что, по данным Росстата, за прошедшее время 674 млрд инвестиций уже привлечено", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что при текущих темпах привлечения инвестиций цель в 1 трлн рублей будет достигнута в установленный срок. Особую роль в этом процессе играет свободная экономическая зона (СЭЗ), функционирующая с 2015 года.

На данный момент в рамках СЭЗ работают более 1,5 тыс. субъектов хозяйствования, преимущественно малого и среднего бизнеса, которые уже вложили более 500 млрд рублей частных средств и создали 110 тыс. новых рабочих мест.

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

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НОВОСТИПолитика
Экономика инвестиции Крым

Комментарии 9

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Гость

06:53:30 15-01-2025

Алтайскому краю что с того ?

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Элен без ребят

08:07:13 15-01-2025

Гость (06:53:30 15-01-2025) Алтайскому краю что с того ?... жители могут отдыхать не на помойке, как было раньше, а в чистом и красивом Крыму. хотя, во многие места там ещё вкладывать и вкладывать, но изменения очень заметны. ещё бы сервис подтянуть хотя бы до нижней планки и будет совсем неплохо. это первое мелкое. втрое: кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем, и это главное.

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Гость

08:16:46 15-01-2025

Гость (06:53:30 15-01-2025) Алтайскому краю что с того ?... Алтайский край - глухая провинция. Единственно ценный актив поблизости - Горный, и тот принадлежит Республике. Так что сидите на своем сельском хозяйстве и крестьянах и не отсвечивайте.

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Гость

09:28:31 15-01-2025

Гость (06:53:30 15-01-2025) Алтайскому краю что с того ?... В Якутске новую больницу построили и что с этого Барнаулу? В Москве ребенка вылечили и что с этого нам? Здесь все должно быть только про нас, мы чей Пуп?

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Гость

14:50:54 15-01-2025

Гость (09:28:31 15-01-2025) В Якутске новую больницу построили и что с этого Барнаулу? В... это местные новости и ДА, здесь должно быть больше новостей проблем КРАЯ а не фиг знает чего. в данной новости про нас тоже - очень много жителей алтая приобрели там недвигу и бизнес!!!

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Гость

14:49:37 15-01-2025

Гость (06:53:30 15-01-2025) Алтайскому краю что с того ?... потому что у нас каждый второй там дом купил или гостиницу маленькую. реально все знакомые поуехали к морю.

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Гость

18:55:48 15-01-2025

Гость (14:49:37 15-01-2025) потому что у нас каждый второй там дом купил или гостиницу м... У меня соседка по даче туды съехала, но когда рядом штаб черноморского флота рванули, то быстрей, быстрей на Родину.

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Гость

07:18:24 15-01-2025

В экономику Крыма привлекли уже 674 млрд --- ну теперь наверное не отдадут

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Гость

07:58:04 15-01-2025

Как в бездонную пропасть...И толку нет.

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