В экономику Крыма привлекли уже 674 млрд рублей инвестиций

К 2026 году будет достигнут показатель в 1 трлн рублей

15 января 2025, 06:40, ИА Амител

Полуостров Крым / Фото: unsplash.com

С 2021 года объем частных инвестиций в экономику Крыма и Севастополя составил 674 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона, пишет ТАСС.

"Вы в 2021 году поручали привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей инвестиций к 2026 году – за пять лет. Сегодня можно сказать, что, по данным Росстата, за прошедшее время 674 млрд инвестиций уже привлечено", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что при текущих темпах привлечения инвестиций цель в 1 трлн рублей будет достигнута в установленный срок. Особую роль в этом процессе играет свободная экономическая зона (СЭЗ), функционирующая с 2015 года.

На данный момент в рамках СЭЗ работают более 1,5 тыс. субъектов хозяйствования, преимущественно малого и среднего бизнеса, которые уже вложили более 500 млрд рублей частных средств и создали 110 тыс. новых рабочих мест.