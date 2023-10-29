Алтайский край занял второе место в СФО по росту промышленности

В рейтинге регион уступил только Новосибирской области

29 октября 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Индекс промышленного производства в Алтайском крае за первые три квартала 2023 года составил 107%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Первое место в рейтинге заняла Новосибирская область с показателем 107,4%, на втором месте расположился Алтайский край. Замыкает тройку лидеров Омская область – 104,3%.

Республика Алтай в данном рейтинге занимает шестое место с показателем 102,6%.

В региональном Министерстве промышленности и энергетики отметили, что динамика обрабатывающих производств в регионе еще выше – 108%. Больше всего на формирование этой статистики влияет производство автокомпонентов.