Алтайский край занял второе место в СФО по росту промышленности
В рейтинге регион уступил только Новосибирской области
29 октября 2023, 19:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Индекс промышленного производства в Алтайском крае за первые три квартала 2023 года составил 107%. Об этом сообщает Новосибирскстат.
Первое место в рейтинге заняла Новосибирская область с показателем 107,4%, на втором месте расположился Алтайский край. Замыкает тройку лидеров Омская область – 104,3%.
Республика Алтай в данном рейтинге занимает шестое место с показателем 102,6%.
В региональном Министерстве промышленности и энергетики отметили, что динамика обрабатывающих производств в регионе еще выше – 108%. Больше всего на формирование этой статистики влияет производство автокомпонентов.
20:09:11 29-10-2023
А рост зарплат в Алтайском крае тоже растет с такими же темпами? Или край на последнем месте среди зарплат в СФО?
11:15:21 30-10-2023
По темпам роста в % отношении)))...а по фактическому объему продукции? Круче Красноярского края и Кемерово и т.д.?.... Впереди Тывы, да РА....
14:32:20 30-10-2023
Алтайский край занял второе место в СФО по росту промышленности. Это еще смотря под каким углом глядеть и из под какой развалины.