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Алтайский край вошел в пятерку регионов по росту цен на бананы

За год продукт подешевел всего в трех субъектах РФ

15 февраля 2024, 12:31, ИА Амител

Спелые бананы / Фото: unsplash.com
Спелые бананы / Фото: unsplash.com

Алтайский край вошел в пятерку регионов по росту цен на бананы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Росстат.

В среднем по стране за год бананы подорожали на 44% – с 102 рублей в декабре 2022 года до 148 в декабре 2023-го.

При этом сильнее всего продукт подскочил в цене в Саратовской и Калужской областях (+74%), Адыгее (+70%), Алтайском крае (+69%) и Коми (+68%).

Всего же рост выше 44% зафиксирован в 46 регионах, а в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях бананы подешевели на 6, 3 и 1% соответственно.

Ранее россиян предупредили, что из-за запрета на ввоз бананов из Эквадора в России может начаться их дефицит.

цены Продукты

Комментарии 4

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Элен без ребят

12:45:29 15-02-2024

хотелось бы хоть разочек прочесть новость, где Алтайский край вошел в пятерку регионов по росту зарплат, по продолжительности жизни и рождаемости, по доступности жилья, по чистоте воздуха итд., но нет.

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Гость

13:31:09 15-02-2024

скоро бананы со шкурками кушать будем, так то золотые получаются

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Гость

14:32:59 15-02-2024

Гость (13:31:09 15-02-2024) скоро бананы со шкурками кушать будем, так то золотые получа... Наверное будут по пол банана продавать, как пол палки колбасы...

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Гость

14:56:13 15-02-2024

будут по пол банана продавать------ в аптеке и по рецепту))))

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