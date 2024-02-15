Алтайский край вошел в пятерку регионов по росту цен на бананы
За год продукт подешевел всего в трех субъектах РФ
15 февраля 2024, 12:31, ИА Амител
Спелые бананы / Фото: unsplash.com
Алтайский край вошел в пятерку регионов по росту цен на бананы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Росстат.
В среднем по стране за год бананы подорожали на 44% – с 102 рублей в декабре 2022 года до 148 в декабре 2023-го.
При этом сильнее всего продукт подскочил в цене в Саратовской и Калужской областях (+74%), Адыгее (+70%), Алтайском крае (+69%) и Коми (+68%).
Всего же рост выше 44% зафиксирован в 46 регионах, а в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях бананы подешевели на 6, 3 и 1% соответственно.
Ранее россиян предупредили, что из-за запрета на ввоз бананов из Эквадора в России может начаться их дефицит.
12:45:29 15-02-2024
хотелось бы хоть разочек прочесть новость, где Алтайский край вошел в пятерку регионов по росту зарплат, по продолжительности жизни и рождаемости, по доступности жилья, по чистоте воздуха итд., но нет.
13:31:09 15-02-2024
скоро бананы со шкурками кушать будем, так то золотые получаются
14:32:59 15-02-2024
Гость (13:31:09 15-02-2024) скоро бананы со шкурками кушать будем, так то золотые получа... Наверное будут по пол банана продавать, как пол палки колбасы...
14:56:13 15-02-2024
будут по пол банана продавать------ в аптеке и по рецепту))))