За год продукт подешевел всего в трех субъектах РФ

15 февраля 2024, 12:31, ИА Амител

Спелые бананы / Фото: unsplash.com

Алтайский край вошел в пятерку регионов по росту цен на бананы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Росстат.

В среднем по стране за год бананы подорожали на 44% – с 102 рублей в декабре 2022 года до 148 в декабре 2023-го.

При этом сильнее всего продукт подскочил в цене в Саратовской и Калужской областях (+74%), Адыгее (+70%), Алтайском крае (+69%) и Коми (+68%).

Всего же рост выше 44% зафиксирован в 46 регионах, а в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях бананы подешевели на 6, 3 и 1% соответственно.

Ранее россиян предупредили, что из-за запрета на ввоз бананов из Эквадора в России может начаться их дефицит.