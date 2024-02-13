Эксперты предупредили россиян о возможном дефиците бананов
Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране
13 февраля 2024, 10:50, ИА Амител
Из-за запрета на ввоз бананов из Эквадора в России может начаться дефицит этой продукции, пишет "Газета.ру". Об этом предупредил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.
По его словам, начаться проблемы с бананами могут уже через месяц. Это связано с тем, что партии товара, отправленные в Россию, не успеют дойти до страны.
Князьков считает, что побороть дефицит можно, если начать выращивать бананы самим. Успешные опыты, по его словам, уже были в Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что Россия с 5 февраля частично ограничила импорт бананов из Эквадора. Под запрет попала продукция пяти производителей.
11:07:23 13-02-2024
Мы всё переживем, лишь бы не было войны!
11:20:52 13-02-2024
гостьЯ (11:07:23 13-02-2024) Мы всё переживем, лишь бы не было войны!... или не переживем)
11:28:57 13-02-2024
Как страшно жить!
12:05:32 13-02-2024
хороший повод поднять цены, а то ишь - привыкли к дешёвым бананам... А барыгам как жить на маленькой марже?
12:07:32 13-02-2024
Жить стало лучше * Жизнь стала веселее * Шея стала тоньше * Но зато длиннее!...
12:40:11 13-02-2024
Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране---- это шутка такая, надеюсь?) Курятины хотя бы сначала достаточно вырастите😊
12:59:26 13-02-2024
Гость (12:40:11 13-02-2024) Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране----... Не путайся под ногами у людей! Выращивали-же виноград на Алтае на вино (ледяное)!!! Пусть так же бананы люди вырастят.
13:13:47 13-02-2024
Гость (12:40:11 13-02-2024) Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране----... Ца-ри-ца полей ку-ку-ру-за) Так же и тут будет)
13:17:06 13-02-2024
До лампочки
13:34:16 13-02-2024
В том году летом жарища стояла в Барнауле - можно и у нас в крае попробывать. Зимой в январе и феврале дожди идут. По сути у нас уже субтропический климат, можно пальмы на ленинском высаживать
13:51:51 13-02-2024
Гость (13:34:16 13-02-2024) В том году летом жарища стояла в Барнауле - можно и у нас в... вы все елки повыдергивали, тополя порубили..какие пальмы, простигосподи
16:05:04 13-02-2024
Гость (13:51:51 13-02-2024) вы все елки повыдергивали, тополя порубили..какие пальмы, пр... Бананы на пальмах не растут. Банан- трава.
16:21:40 13-02-2024
Гость (13:51:51 13-02-2024) вы все елки повыдергивали, тополя порубили..какие пальмы, пр... причем здесь бананы? статья про бананы, а речь про пальмы. он пальмы собрался на ленинском высаживать.
15:16:08 13-02-2024
Выращивали-же виноград на Алтае на вино ----- и где то вино?😃
15:39:44 13-02-2024
Гость (15:16:08 13-02-2024) Выращивали-же виноград на Алтае на вино ----- и где то вино?... в погребах ;)
17:22:33 13-02-2024
На хрен они вообще нужны чтобы перекупать в три дорога у китайцев или индусов. Сады восстановить. Не видно кроме рынков наших фруктов на много полезных нежели сахарные бананы.
08:38:09 14-02-2024
Да мы и не заметим, что не будет бананов. Очень сладкие - вредно!