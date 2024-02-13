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Эксперты предупредили россиян о возможном дефиците бананов

Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране

13 февраля 2024, 10:50, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/666944
Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/666944

Из-за запрета на ввоз бананов из Эквадора в России может начаться дефицит этой продукции, пишет "Газета.ру". Об этом предупредил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

По его словам, начаться проблемы с бананами могут уже через месяц. Это связано с тем, что партии товара, отправленные в Россию, не успеют дойти до страны.

Князьков считает, что побороть дефицит можно, если начать выращивать бананы самим. Успешные опыты, по его словам, уже были в Краснодарском крае. 

Ранее стало известно, что Россия с 5 февраля частично ограничила импорт бананов из Эквадора. Под запрет попала продукция пяти производителей.

Продукты

Комментарии 17

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гостьЯ

11:07:23 13-02-2024

Мы всё переживем, лишь бы не было войны!

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Гость

11:20:52 13-02-2024

гостьЯ (11:07:23 13-02-2024) Мы всё переживем, лишь бы не было войны!... или не переживем)

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Гость

11:28:57 13-02-2024

Как страшно жить!

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Гость

12:05:32 13-02-2024

хороший повод поднять цены, а то ишь - привыкли к дешёвым бананам... А барыгам как жить на маленькой марже?

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Гость

12:07:32 13-02-2024

Жить стало лучше * Жизнь стала веселее * Шея стала тоньше * Но зато длиннее!...

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Гость

12:40:11 13-02-2024

Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране---- это шутка такая, надеюсь?) Курятины хотя бы сначала достаточно вырастите😊

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Гость

12:59:26 13-02-2024

Гость (12:40:11 13-02-2024) Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране----... Не путайся под ногами у людей! Выращивали-же виноград на Алтае на вино (ледяное)!!! Пусть так же бананы люди вырастят.

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Гость

13:13:47 13-02-2024

Гость (12:40:11 13-02-2024) Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране----... Ца-ри-ца полей ку-ку-ру-за) Так же и тут будет)

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Сергей

13:17:06 13-02-2024

До лампочки

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Гость

13:34:16 13-02-2024

В том году летом жарища стояла в Барнауле - можно и у нас в крае попробывать. Зимой в январе и феврале дожди идут. По сути у нас уже субтропический климат, можно пальмы на ленинском высаживать

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Гость

13:51:51 13-02-2024

Гость (13:34:16 13-02-2024) В том году летом жарища стояла в Барнауле - можно и у нас в... вы все елки повыдергивали, тополя порубили..какие пальмы, простигосподи

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Гость

16:05:04 13-02-2024

Гость (13:51:51 13-02-2024) вы все елки повыдергивали, тополя порубили..какие пальмы, пр... Бананы на пальмах не растут. Банан- трава.

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Гость

16:21:40 13-02-2024

Гость (13:51:51 13-02-2024) вы все елки повыдергивали, тополя порубили..какие пальмы, пр... причем здесь бананы? статья про бананы, а речь про пальмы. он пальмы собрался на ленинском высаживать.

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Гость

15:16:08 13-02-2024

Выращивали-же виноград на Алтае на вино ----- и где то вино?😃

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Гость

15:39:44 13-02-2024

Гость (15:16:08 13-02-2024) Выращивали-же виноград на Алтае на вино ----- и где то вино?... в погребах ;)

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Гость

17:22:33 13-02-2024

На хрен они вообще нужны чтобы перекупать в три дорога у китайцев или индусов. Сады восстановить. Не видно кроме рынков наших фруктов на много полезных нежели сахарные бананы.

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Гость.

08:38:09 14-02-2024

Да мы и не заметим, что не будет бананов. Очень сладкие - вредно!

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