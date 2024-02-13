Эксперты предупредили россиян о возможном дефиците бананов

Предотвратить его можно, если выращивать бананы в стране

13 февраля 2024, 10:50, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/666944

Из-за запрета на ввоз бананов из Эквадора в России может начаться дефицит этой продукции, пишет "Газета.ру". Об этом предупредил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

По его словам, начаться проблемы с бананами могут уже через месяц. Это связано с тем, что партии товара, отправленные в Россию, не успеют дойти до страны.

Князьков считает, что побороть дефицит можно, если начать выращивать бананы самим. Успешные опыты, по его словам, уже были в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что Россия с 5 февраля частично ограничила импорт бананов из Эквадора. Под запрет попала продукция пяти производителей.