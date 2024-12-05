Алтайский курорт вошел в топ-6 "малоизвестных, но качественных" мест для отдыха
Комплекс находится в отрогах Чергинского хребта, в долине речки Белокурихи
05 декабря 2024, 17:43, ИА Амител
Алтайский горнолыжный курорт "Благодать", расположенный в Белокурихе, вошел в топ мест для зимнего отдыха, где предлагают качественные трассы и развитую инфраструктуру, гарантируя комфортный отдых без бесконечных очередей, сообщает сервис "Яндекс Путешествия".
"Комплекс находится в отрогах Чергинского хребта, в долине речки Белокурихи на высоте 240-250 метров над уровнем моря. Небольшой уютный курорт для любителей уединенного отдыха. Четыре горнолыжные трассы разных уровней сложности. Самый длинный склон – до 2600 метров", – говорится в материале.
На курорте есть трехзвездочный отель, пункты проката снаряжения и школа горнолыжного спорта. Вокруг трасс расположены кафе, где можно выпить кофе и пообедать. Ближе к курорту находятся спа-комплексы и санатории.
"Стоимость: ски-пасс на день – 1200-1500 рублей, аренда комплекта лыжи/сноуборд на восемь часов – 1700 рублей. Стандартный номер для проживания на сутки для двоих – 6500 рублей", – рассказали туристам о ценах.
Также в список "малоизвестных, но качественных" горнолыжных курортов вошли:
- "Губаха", Пермский край;
- "Абзаково", Республика Башкортостан;
- "Большой Вудъявр", Мурманская область;
- "Ежовая гора", Свердловская область;
- "Целеево", Московская область.
19:48:40 05-12-2024
Нет там никаких четырёх трасс. Уже лет 15 точно.
23:32:12 05-12-2024
И 2600 метров в не найти.
13:13:31 06-12-2024
Они когда отзыв писали там были?