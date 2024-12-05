Комплекс находится в отрогах Чергинского хребта, в долине речки Белокурихи

05 декабря 2024, 17:43, ИА Амител

Горнолыжный курорт / Фото: amic.ru

Алтайский горнолыжный курорт "Благодать", расположенный в Белокурихе, вошел в топ мест для зимнего отдыха, где предлагают качественные трассы и развитую инфраструктуру, гарантируя комфортный отдых без бесконечных очередей, сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

"Комплекс находится в отрогах Чергинского хребта, в долине речки Белокурихи на высоте 240-250 метров над уровнем моря. Небольшой уютный курорт для любителей уединенного отдыха. Четыре горнолыжные трассы разных уровней сложности. Самый длинный склон – до 2600 метров", – говорится в материале.

На курорте есть трехзвездочный отель, пункты проката снаряжения и школа горнолыжного спорта. Вокруг трасс расположены кафе, где можно выпить кофе и пообедать. Ближе к курорту находятся спа-комплексы и санатории.

"Стоимость: ски-пасс на день – 1200-1500 рублей, аренда комплекта лыжи/сноуборд на восемь часов – 1700 рублей. Стандартный номер для проживания на сутки для двоих – 6500 рублей", – рассказали туристам о ценах.

Также в список "малоизвестных, но качественных" горнолыжных курортов вошли: