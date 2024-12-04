Заринский район становится центром притяжения алтайских лыжников

Инвестор рассказал о развитии горнолыжного курорта на Алтае

04 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Лыжник / Фото: unsplash.com / Maarten Duineveld

На Алтае стартовал горнолыжный сезон. В минувшие выходные в Барнауле официально открылся комплекс "Авальман". Первых лыжников и сноубордистов принял и "Манжерок" в Республике Алтай. Официально открылся и самый молодой горнолыжный комплекс "Берлога" в Тягуне, сообщает Business FM Барнаул.

Заринский район – непопулярная у туристов локация, но инвестор – компания "Фриз" – все-таки решился на серьезные вложения. Директор фирмы Дмитрий Приб говорит, что их семья родом из Заринского района, и они помнят популярность Тягуна еще у советских беговых лыжников. Горнолыжным комплексом это место стало семь лет назад.

"Не все знают слово "Заринск", а слово "Тягун" и подавно для многих находится где-то далеко на картах Алтайского края. Но туристический поток растет. Мы начинали с 2,5 тыс. человек, в этом году мы закончим примерно 12-13 тыс. гостей", – рассказал Дмитрий Приб.

Горнолыжный комплекс "Берлога" ориентирован на начинающих лыжников и сноубордистов. Расположен он на Салаирском кряже – на невысоких, но снежных горах.

Для привлечения туристов здесь каждый год добавляются новые объекты, а потому особой прибыли владельцы не видят. Вся она реинвестируется в новую стройку, признается Дмитрий Приб.

"Все заработанные деньги хотим реинвестировать в новую стройку, потому что комплекс до сих пор находится на стадии развития. Вводим новые объекты, увеличиваем номерной фонд, строим рестораны, кафе и пункты проката", – рассказал он.

Дмитрий Приб добавил, что изначально на все нужды компания тратила лишь собственные и заемные средства. Однако в 2023 году они поучаствовали в государственной программе поддержки строительства модульных отелей.

Компания получила софинансирование строительства 50 на 50. Благодаря этому всего за полгода в эксплуатацию ввели новый гостиничный комплекс.

"Берлогу" пока "кормит" лишь зимний сезон, но в ней активно развивают и летние виды отдыха. Сегодня локация обретает популярность у любителей мероприятий под открытым небом.