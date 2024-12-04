Заринский район становится центром притяжения алтайских лыжников
Инвестор рассказал о развитии горнолыжного курорта на Алтае
04 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
На Алтае стартовал горнолыжный сезон. В минувшие выходные в Барнауле официально открылся комплекс "Авальман". Первых лыжников и сноубордистов принял и "Манжерок" в Республике Алтай. Официально открылся и самый молодой горнолыжный комплекс "Берлога" в Тягуне, сообщает Business FM Барнаул.
Заринский район – непопулярная у туристов локация, но инвестор – компания "Фриз" – все-таки решился на серьезные вложения. Директор фирмы Дмитрий Приб говорит, что их семья родом из Заринского района, и они помнят популярность Тягуна еще у советских беговых лыжников. Горнолыжным комплексом это место стало семь лет назад.
"Не все знают слово "Заринск", а слово "Тягун" и подавно для многих находится где-то далеко на картах Алтайского края. Но туристический поток растет. Мы начинали с 2,5 тыс. человек, в этом году мы закончим примерно 12-13 тыс. гостей", – рассказал Дмитрий Приб.
Горнолыжный комплекс "Берлога" ориентирован на начинающих лыжников и сноубордистов. Расположен он на Салаирском кряже – на невысоких, но снежных горах.
Для привлечения туристов здесь каждый год добавляются новые объекты, а потому особой прибыли владельцы не видят. Вся она реинвестируется в новую стройку, признается Дмитрий Приб.
"Все заработанные деньги хотим реинвестировать в новую стройку, потому что комплекс до сих пор находится на стадии развития. Вводим новые объекты, увеличиваем номерной фонд, строим рестораны, кафе и пункты проката", – рассказал он.
Дмитрий Приб добавил, что изначально на все нужды компания тратила лишь собственные и заемные средства. Однако в 2023 году они поучаствовали в государственной программе поддержки строительства модульных отелей.
Компания получила софинансирование строительства 50 на 50. Благодаря этому всего за полгода в эксплуатацию ввели новый гостиничный комплекс.
"Берлогу" пока "кормит" лишь зимний сезон, но в ней активно развивают и летние виды отдыха. Сегодня локация обретает популярность у любителей мероприятий под открытым небом.
10:41:18 04-12-2024
какой успешный этот молодой бизнесмен "приб", в чем же секрет его успеха?
10:43:32 04-12-2024
... Сын депутата Алтайского Заксобрания Сергея Приба Дмитрий ...
депутаты всем помогают.
10:53:37 04-12-2024
Для начинающих лыжников очень даже прекрасное место, есть где отдохнуть и поесть. Ценник адекватный.
13:44:12 04-12-2024
дорога туда не очень. на легковой я бы не поехал. только джип или паркетник по-выше
23:22:41 04-12-2024
местный (13:44:12 04-12-2024) дорога туда не очень. на легковой я бы не поехал. только джи... Электричка ходит прекрасно 😊
21:23:48 04-12-2024
Подскажите пожалуйста,там есть прокат инвентаря?
22:48:12 06-12-2024
Сергей (21:23:48 04-12-2024) Подскажите пожалуйста,там есть прокат инвентаря?... Да, есть
13:11:26 10-12-2024
Сергей (21:23:48 04-12-2024) Подскажите пожалуйста,там есть прокат инвентаря?... Есть всё
13:11:27 10-12-2024
Сергей (21:23:48 04-12-2024) Подскажите пожалуйста,там есть прокат инвентаря?... Есть всё
00:48:16 05-12-2024
Спасибо большое, что и у Заринчан появилась возможность учиться и кататься на горных лыжах!!! Ездим туда не первый год всей семьёй. И на своей машине и на электричке бывает. Прокат инвентаря, кафе, проживание всё есть. Цена адекватная. Персонал, доброжелателен. Рядом.
Дмитрий, администрация комплекса "Берлога", спасибо вам и только вперёд!