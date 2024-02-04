Алтайский легкоатлет Шубенков прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой
По мнению спортсмена, ситуация вокруг фигуристки получилась странной
04 февраля 2024, 15:56, ИА Амител
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает РИА Новости.
По словам Шубенкова, в ситуации с допингом всегда вина лежит на спортсмене. Он также отметил, что Камила не первая, кто утверждает, что препарат попал в ее организм случайно. При этом легкоатлет признал, что бывали случаи, когда разные вещества попадали в организм спортсменов, например, через поцелуй. В этих ситуациях у спортсменов были железные доказательства невиновности.
"История странная, на самом деле. Я понимаю, что у меня ситуация была похожая, но мой пример – это иллюстрация того, что международные судебные инстанции работают, и они работают как надо", – добавил Шубенков.
Напомним, что Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок ее отстранения отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
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Да ну бред, откуда в православных спортсменах допинг.
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Молчали бы лучше. Взять хотя бы местных "звезд". Повезло много уважаемому Ю.П. Захарову и его поколению - использовали, но допинг контроль слабее был - проскачили. Следом не менее уважаемый В.Е. Кудрявцев и его прыгунья Т.Котова и остальные. Прыгали, прыгали, пока в допинговую яму не попали. Затихли. Ныне не менее уважаемый С.Клевцов и Н.Клевцова. Шубенков уже встрял. Это для кого сказки, что от грудного сына запрещенка к нему попала? Почитайте фармакологию для чего используется: для вывода запрещенных препаратов. Зачем грудному ребенку уважаемого барьериста это потребовалось? Кто поверил? Как только нормальная проверка будет, так и головы полетят. Все прекрасно все понимают. Рискуете - рискуйте, попались - признайте. А то от дедушки попало, от грудного ребенка, через поцелуй ,,,,. Скоро воздушно-капельным путем попадать начнет. Подышали не тем, чем надо, не виноваты мы.
14:24:57 05-02-2024
шубенкова простили только за то, что он от страны отказался, вот пусть в нейтральных водах живет, обсуждает, тренируется и т.д.