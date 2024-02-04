Алтайский легкоатлет Шубенков прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой

По мнению спортсмена, ситуация вокруг фигуристки получилась странной

04 февраля 2024, 15:56, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/986062

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает РИА Новости.

По словам Шубенкова, в ситуации с допингом всегда вина лежит на спортсмене. Он также отметил, что Камила не первая, кто утверждает, что препарат попал в ее организм случайно. При этом легкоатлет признал, что бывали случаи, когда разные вещества попадали в организм спортсменов, например, через поцелуй. В этих ситуациях у спортсменов были железные доказательства невиновности.

"История странная, на самом деле. Я понимаю, что у меня ситуация была похожая, но мой пример – это иллюстрация того, что международные судебные инстанции работают, и они работают как надо", – добавил Шубенков.

Напомним, что Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок ее отстранения отсчитывается от 25 декабря 2021 года.