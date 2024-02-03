Yle: в допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом

В будущем его хотят запретить

03 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине / Фото: ТАСС

Вещество с анаболическим эффектом было обнаружено в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает финское издание Yle.

Кроме триметазидина, за который Валиеву дисквалифицировали, в допинг-пробе нашли гипоксен и L-карнитин – эти препараты не входят в список запрещенных и были указаны Валиевой в контрольной форме. По информации источника издания, в пробе также было еще одно вещество с анаболическим эффектом, которое не запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), однако организация рассматривает вопрос о его запрете.

Отметим, что в программе мониторинга WADA числится лишь один анаболик – экдистерон.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.