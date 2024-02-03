Yle: в допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом
В будущем его хотят запретить
03 февраля 2024, 07:45, ИА Амител
Вещество с анаболическим эффектом было обнаружено в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает финское издание Yle.
Кроме триметазидина, за который Валиеву дисквалифицировали, в допинг-пробе нашли гипоксен и L-карнитин – эти препараты не входят в список запрещенных и были указаны Валиевой в контрольной форме. По информации источника издания, в пробе также было еще одно вещество с анаболическим эффектом, которое не запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), однако организация рассматривает вопрос о его запрете.
Отметим, что в программе мониторинга WADA числится лишь один анаболик – экдистерон.
Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
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