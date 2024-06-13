Алтайский легкоатлет Шубенков высказался о времени без Олимпиады

Он обвинил МОК в лицемерной позиции

13 июня 2024, 17:31, ИА Амител

Покрытие стадиона / Фото: unsplash.com

В интервью Sports чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил, что Международный олимпийский комитет имеет лицемерную позицию по допуску российских спортсменов на соревнования.

Он разочарован действиями организации и считает, что ни одно спортивное событие не может сравниться по масштабу с Олимпийскими играми.

"[Без Олимпиады] хреновастенько. Еще как хреновастенько", – сказал Шубенков.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил их до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.