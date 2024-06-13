Алтайский легкоатлет Шубенков высказался о времени без Олимпиады
Он обвинил МОК в лицемерной позиции
13 июня 2024, 17:31, ИА Амител
В интервью Sports чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил, что Международный олимпийский комитет имеет лицемерную позицию по допуску российских спортсменов на соревнования.
Он разочарован действиями организации и считает, что ни одно спортивное событие не может сравниться по масштабу с Олимпийскими играми.
"[Без Олимпиады] хреновастенько. Еще как хреновастенько", – сказал Шубенков.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил их до участия в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
17:43:34 13-06-2024
Это он ещё игры Бригс не видал. Куда там олимпиада попала ?
17:44:32 13-06-2024
Общественная полезность участия в этих играх какая-то сомнительная. Зачем нам этот спорт больших достижений, при том что бесплатного спорта для детей теперь нет?
21:56:42 13-06-2024
Гость (17:44:32 13-06-2024) Общественная полезность участия в этих играх какая-то сомнит... Бесплатный спорт для детей есть, для тех кто показывает результат и для тех у кого есть перспектива. Не путайте спорт и физкультуру.
18:18:16 13-06-2024
И в спорте больших достижений гробится здоровье.
19:32:53 13-06-2024
Многие наши спортсмены имеют не менее лицемерную позицию что-то там говоря о патриотизме и чести страны, при этом соглашаясь выступать без флага и гимна, и даже меняя спортивное гражданство. Личная карьера и деньги их интересуют, ничего более.
09:29:37 14-06-2024
Гость (19:32:53 13-06-2024) Многие наши спортсмены имеют не менее лицемерную позицию что... А кого не интересует личная карьера и деньги? Вас не интересует? Значит Вы еще больший лицемер.Спортсмены с детства вкалывают,от многого отказываются стремясь к мечте. И в этом нет ничего зазорного. И не диван.обывателям их стыдить
11:43:35 14-06-2024
Гость (09:29:37 14-06-2024) А кого не интересует личная карьера и деньги? Вас не... Проблема не в том, что интересует карьера и деньги. Проблема в том, что этот интерес доминирующий, но о нем всячески умалчивают и прикрывают "патриотизмом". А это и есть лицемерие в чистом виде.
10:03:24 14-06-2024
Нафиг они вообще нужны, эти спортсмены высших достижений. Детей бесплатно не тренирует, на СВО его не пошлёшь...