НОВОСТИСпорт

Из Парижа перед Олимпиадой вывезли около 13 тысяч бездомных

Правозащитники собираются обратиться к МВД

07 июня 2024, 11:40, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com
Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com

За год в связи с подготовкой к Олимпиаде из парижского региона было вывезено около 13 тысяч человек без определенного места жительства.

С апреля 2023-го по май 2024 года примерно 13 тысяч бездомных были перемещены из столичного региона в 10 городов по всей стране.

Телеканал BFMTV сообщил, что правозащитная организация "Обратная сторона медали" планирует обратиться в МВД Франции с требованием найти решение проблемы бездомных. Активисты считают необходимым создать около 20 тысяч мест для размещения бездомных.

Спорт Игры

Комментарии 7

Avatar Picture
ВВП

12:04:06 07-06-2024

Может сразу на украину

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:38 07-06-2024

А потом обратно привезут?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:03 07-06-2024

Гость (12:06:38 07-06-2024) А потом обратно привезут?... В пакетах

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:27 07-06-2024

На 101й километр

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:45 07-06-2024

Москва, 1980 год.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:26 07-06-2024

Гость (12:27:45 07-06-2024) Москва, 1980 год....
Тогда отправляли подальше не только бездомных.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:06 07-06-2024

Фанера над Парижом, а в Париже бомжи.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров