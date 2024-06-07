Из Парижа перед Олимпиадой вывезли около 13 тысяч бездомных
Правозащитники собираются обратиться к МВД
07 июня 2024, 11:40, ИА Амител
Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com
За год в связи с подготовкой к Олимпиаде из парижского региона было вывезено около 13 тысяч человек без определенного места жительства.
С апреля 2023-го по май 2024 года примерно 13 тысяч бездомных были перемещены из столичного региона в 10 городов по всей стране.
Телеканал BFMTV сообщил, что правозащитная организация "Обратная сторона медали" планирует обратиться в МВД Франции с требованием найти решение проблемы бездомных. Активисты считают необходимым создать около 20 тысяч мест для размещения бездомных.
12:04:06 07-06-2024
Может сразу на украину
12:06:38 07-06-2024
А потом обратно привезут?
20:13:03 07-06-2024
Гость (12:06:38 07-06-2024) А потом обратно привезут?... В пакетах
12:07:27 07-06-2024
На 101й километр
12:27:45 07-06-2024
Москва, 1980 год.
16:46:26 07-06-2024
Гость (12:27:45 07-06-2024) Москва, 1980 год....
Тогда отправляли подальше не только бездомных.
13:03:06 07-06-2024
Фанера над Парижом, а в Париже бомжи.