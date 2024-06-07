Из Парижа перед Олимпиадой вывезли около 13 тысяч бездомных

Правозащитники собираются обратиться к МВД

07 июня 2024, 11:40, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com

За год в связи с подготовкой к Олимпиаде из парижского региона было вывезено около 13 тысяч человек без определенного места жительства.

С апреля 2023-го по май 2024 года примерно 13 тысяч бездомных были перемещены из столичного региона в 10 городов по всей стране.

Телеканал BFMTV сообщил, что правозащитная организация "Обратная сторона медали" планирует обратиться в МВД Франции с требованием найти решение проблемы бездомных. Активисты считают необходимым создать около 20 тысяч мест для размещения бездомных.