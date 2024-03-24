Алтайский медицинский университет отменил день открытых дверей

Произошедшее связано с терактом в "Крокусе"

24 марта 2024, 06:20, ИА Амител

Здание АГМУ в Барнауле / Фото: asmu.ru

Алтайский государственный медицинский университет объявил об отмене дня открытых дверей, который планировали провести 24 марта.

Об этом сообщили на странице вуза во "ВКонтакте".

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в "Крокус Сити Холле", день открытых дверей в Алтайском государственном медицинском университете, запланированный на воскресенье, 24 марта, отменен", – заявили в АГМУ.

Ранее СМИ сообщили, что Алтайский государственный педуниверситет будет обучать студентов дистанционно 25 и 26 марта. День открытых дверей, который хотели провести здесь 23-го числа, также отменили.