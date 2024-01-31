Алтайский медуниверситет провел обследование детей военнослужащих, участвующих в СВО
Осмотр прошел в рамках акции "На страже здоровья детей"
31 января 2024, 13:13, ИА Амител
Специалисты Института педиатрии Алтайского государственного медицинского университета и КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул" посетили военный городок Алейска, где провели медицинское обследование детей военнослужащих Мотострелковой части, принимающих участие в СВО.
В состав медицинского десанта вошли:
- педиатр;
- травматолог;
- иммунолог-аллерголог;
- отоларинголог;
- офтальмолог;
- гастроэнтеролог;
- кардиолог;
- невролог;
- гематолог;
- хирург;
- эндокринолог;
- психологи.
"Акция "На страже здоровья детей" стала откликом на призыв президента РФ Владимира Путина уделить особое внимание детям участников СВО и в связи с проведением Года семьи. Мероприятие направлено на профилактику и укрепление здоровья детей и подростков, чьи родители принимают участие в специальной военной операции", – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.
Барнаульские врачи провели прием 45 детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет из Алейска и Топчихи.
В ходе обследования выявили инфекционные, гематологические, иммунологические заболевания. После определения диагноза пациентам выдали направления на консультации к узким специалистам. 10 детей направили на плановую госпитализацию в стационар КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул".
"Больше всего посещений пришлось на кабинет отоларинголога, аллерголога-иммунолога, невролога, окулиста, педиатра. Стоит отметить, что родители приводили детей к конкретному специалисту. У многих были необходимые результаты анализов", – комментирует заведующий кафедрой факультетской педиатрии Николай Дорохов.
Совместно с педиатрами в Алейск выезжали психологи социально-психологической службы АГМУ.
После выявления заболеваний и назначения лечений родителям дали рекомендации обратиться в КДЦ АГМУ для контроля и определения дальнейшей тактики ведения у профильного специалиста.
По словам ректора АГМУ, посещение мотострелковой части стало первым выездным мероприятием в рамках акции "На страже здоровья детей", которую реализует АГМУ совместно с фондом В.А. Шаманова "Защитники Отечества". Вуз планирует и дальше проводить профилактические осмотры детей в других военных подразделениях края.
13:21:36 31-01-2024
А остальные дети не интересуют ?
13:28:42 31-01-2024
Низкий поклон каждому солдату кто сейчас на передовой, кто ценой своей жизни стоит за правду!