Алтайский медуниверситет провел обследование детей военнослужащих, участвующих в СВО

Осмотр прошел в рамках акции "На страже здоровья детей"

31 января 2024, 13:13, ИА Амител

Сотрудники вуза в Алейске / Фото: АГМУ

Специалисты Института педиатрии Алтайского государственного медицинского университета и КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул" посетили военный городок Алейска, где провели медицинское обследование детей военнослужащих Мотострелковой части, принимающих участие в СВО.

В состав медицинского десанта вошли:

педиатр;

травматолог;

иммунолог-аллерголог;

отоларинголог;

офтальмолог;

гастроэнтеролог;

кардиолог;

невролог;

гематолог;

хирург;

эндокринолог;

психологи.

"Акция "На страже здоровья детей" стала откликом на призыв президента РФ Владимира Путина уделить особое внимание детям участников СВО и в связи с проведением Года семьи. Мероприятие направлено на профилактику и укрепление здоровья детей и подростков, чьи родители принимают участие в специальной военной операции", – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Барнаульские врачи провели прием 45 детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет из Алейска и Топчихи.

В ходе обследования выявили инфекционные, гематологические, иммунологические заболевания. После определения диагноза пациентам выдали направления на консультации к узким специалистам. 10 детей направили на плановую госпитализацию в стационар КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул".

Сотрудники вуза в Алейске / Фото: АГМУ

"Больше всего посещений пришлось на кабинет отоларинголога, аллерголога-иммунолога, невролога, окулиста, педиатра. Стоит отметить, что родители приводили детей к конкретному специалисту. У многих были необходимые результаты анализов", – комментирует заведующий кафедрой факультетской педиатрии Николай Дорохов.

Совместно с педиатрами в Алейск выезжали психологи социально-психологической службы АГМУ.

После выявления заболеваний и назначения лечений родителям дали рекомендации обратиться в КДЦ АГМУ для контроля и определения дальнейшей тактики ведения у профильного специалиста.

По словам ректора АГМУ, посещение мотострелковой части стало первым выездным мероприятием в рамках акции "На страже здоровья детей", которую реализует АГМУ совместно с фондом В.А. Шаманова "Защитники Отечества". Вуз планирует и дальше проводить профилактические осмотры детей в других военных подразделениях края.