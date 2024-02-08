Алтайский медуниверситет реализовал два проекта с грантом губернатора

Вуз представил результаты работы в сфере биотехнологий

08 февраля 2024, 14:14, ИА Амител

Заседание Совета по развитию биотехнологий / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Алтайский государственный медицинский университет принял участие в ежегодном заседании Совета по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов.

О работе АГМУ рассказали ректор Ирина Шереметьева, директор Института клинической психологии АГМУ Александр Строганов и завкафедрой госпитальной хирургии Андрей Жариков.

"В 2023 году медуниверситет реализовал два проекта, направленных на развитие биотехнологий, получивших гранты губернатора Алтайского края. Это "Разработка новой биомедицинской технологии лечения ран мягких тканей различного генеза с помощью медицинских изделий на основе бактериальной целлюлозы" и "Разработка фитокомпозиции седативного действия для применения в терапии невротических расстройств", ­– отметила Ирина Шереметьева.

В рамках первого гранта разработали способ изготовления раневого покрытия для лечения ран конечностей и передней брюшной стенки с различным механизмом образования (травма, нарушение кровообращения, сахарный диабет, послеоперационные) на основе бактериальной целлюлозы.

Второй проект предполагал разработку лекарственного препарата на основании оригинальной фитокомпозиции седативного действия и лекарственных субстанций общего списка.

Заседание Совета по развитию биотехнологий / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

"Разработали и экспериментально подтвердили состав лекарственного препарата в форме капсул с фитокомпозицией. Он показал хорошую переносимость, низкую частоту побочных эффектов и высокую эффективность", – подчеркнул руководитель проекта Александр Строганов.

Полученные результаты проектов позволяют обоснованно рассчитывать на реальное практическое внедрение разработок, добавила Ирина Шереметьева.

Существенно приблизить достижение этих целей могла бы административная и, при возможности, финансовая государственная поддержка.

Особенно в отношении проекта, касающегося бактериальной целлюлозы, на который в АГМУ возлагают большие надежды.

Впервые здравоохранение края может получить такое медицинское изделие, которое существенно повысит качество оказания медицинских услуг населению.