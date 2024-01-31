Студенты АГМУ проводят диспансеризацию алтайских селян

Этим они занимаются в рамках "Снежного десанта"

31 января 2024, 17:50, ИА Амител

Студенты-медики / Фото: пресс-служба АГМУ

В Алтайском крае стартовала ежегодная Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО-2024". Студенты медицинского университета сформировали один из четырех отрядов – специализированный медицинский.

Он называется EIR*. Студенты-медики, как и все, помогают в уборке снега, сборе дров, очистке памятников от снежного покрова и организации спортивных соревнований. А еще читают лекции по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни для школьников, проводят экспресс-курсы по обучению первой помощи при различных состояниях. Основные же мероприятия медицинской направленности – это выезды в фельдшерско-акушерские пункты, где ребята проводят диспансеризацию населения.

"Костяк отряда EIR – это те наши студенты, которые блестяще проявили себя минувшим летом в медицинских отрядах в рамках третьего трудового семестра. Такие выезды в районы являются уникальной практикой для наших обучающихся, помогают работать в команде и дают мощный стимул для дальнейшего профессионального роста", – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

По ее словам, пусть на короткое время, в том числе, снижается и нагрузка на районных врачей, часть работы которых берут на себя студенты-медики. В частности, летом благодаря медицинским отрядам врачи нескольких ЦРБ смогли впервые за много лет сходить в отпуск.

За несколько дней бойцы EIR посетили села Новоегорьевское, Сросты, Титовка, Лебяжье в Егорьевском районе. И провели профилактические лекции, развивающие и обучающие мастер-классы, в которых в игровой форме пропагандировали здоровый образ жизни. Особое внимание будущие медики уделяют ветеранам, пенсионерам и семьям участников СВО.

"31 января мы продолжили свою деятельность в одной из сельских школ. Только что прочли лекции по здоровому образу жизни, научили правильной гигиене полости рта и провели экспресс-курс по оказанию первой помощи при различных ситуациях, в частности, по сердечно-легочной реанимации", – рассказала комиссар отряда, студентка АГМУ Алёна Лыкова.

Студенты-медики / Фото: пресс-служба АГМУ

Напомним, еще три отряда АГМУ "Снежного десанта" – "Армада", "Время", "АZимут" – работают в Панкрушихинском, Немецком Национальном и Завьяловском районах.

*EIR (ИАйАр)