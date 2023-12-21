Алтайский медуниверситет занял первое и второе места на всероссийском конкурсе

Церемония награждения прошла 20 декабря в здании Совфеда в Москве

21 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: t.me/irina_sheremeteva

Алтайский государственный медицинский университет занял призовые места на всероссийском конкурсе, в котором принимали участие 154 вуза, рассказала в своем Telegram-канале ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

В Москве 20 декабря в здании Совфеда прошла церемония награждения победителей конкурса среди образовательных организаций высшего образования "Здоровый университет" и конкурса студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни "Будь здоров".

В номинации "Разработка практик по популяризации здорового образа жизни в вузах" Алтайский государственный медицинский университет занял второе место.