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Алтайский медуниверситет занял первое и второе места на всероссийском конкурсе

Церемония награждения прошла 20 декабря в здании Совфеда в Москве

21 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: t.me/irina_sheremeteva
Фото: t.me/irina_sheremeteva

Алтайский государственный медицинский университет занял призовые места на всероссийском конкурсе, в котором принимали участие 154 вуза, рассказала в своем Telegram-канале ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

В Москве 20 декабря в здании Совфеда прошла церемония награждения победителей конкурса среди образовательных организаций высшего образования "Здоровый университет" и конкурса студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни "Будь здоров".

В номинации "Разработка практик по популяризации здорового образа жизни в вузах" Алтайский государственный медицинский университет занял второе место.

"А в номинации "Эффективные практики вовлечения обучающихся и сотрудников в здоровый образ жизни" научная работа студента Айдара Ербалина "Инновационные практики, направленные на формирование условий для вовлечения студентов и сотрудников к ведению здорового образа жизни" заняла первое место", – написала Шереметьева.

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Комментарии 5

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Гость

15:30:34 21-12-2023

научная работа студента Айдара Ербалина заняла первое место Айдар Ербалин - зять Шереметьевой Совпадение или случайность?

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Гость

16:26:56 21-12-2023

Гость (15:30:34 21-12-2023) научная работа студента Айдара Ербалина заняла первое место ... Совпадений не бывает только в хороших романах.

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Гость

09:37:55 22-12-2023

Лучше бы с курением боролись среди студентов и профессорско-преподавательского состава.

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Гость

11:34:15 22-12-2023

Гость (09:37:55 22-12-2023) Лучше бы с курением боролись среди студентов и профессорско-... И со взяточничеством!

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Гость

13:45:12 22-12-2023

А это входит в понятие "здоровый образ жизни"?

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