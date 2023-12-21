Алтайский медуниверситет занял первое и второе места на всероссийском конкурсе
Церемония награждения прошла 20 декабря в здании Совфеда в Москве
21 декабря 2023, 15:15, ИА Амител
Алтайский государственный медицинский университет занял призовые места на всероссийском конкурсе, в котором принимали участие 154 вуза, рассказала в своем Telegram-канале ректор АГМУ Ирина Шереметьева.
В Москве 20 декабря в здании Совфеда прошла церемония награждения победителей конкурса среди образовательных организаций высшего образования "Здоровый университет" и конкурса студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни "Будь здоров".
В номинации "Разработка практик по популяризации здорового образа жизни в вузах" Алтайский государственный медицинский университет занял второе место.
"А в номинации "Эффективные практики вовлечения обучающихся и сотрудников в здоровый образ жизни" научная работа студента Айдара Ербалина "Инновационные практики, направленные на формирование условий для вовлечения студентов и сотрудников к ведению здорового образа жизни" заняла первое место", – написала Шереметьева.
15:30:34 21-12-2023
научная работа студента Айдара Ербалина заняла первое место Айдар Ербалин - зять Шереметьевой Совпадение или случайность?
16:26:56 21-12-2023
Гость (15:30:34 21-12-2023) научная работа студента Айдара Ербалина заняла первое место ... Совпадений не бывает только в хороших романах.
09:37:55 22-12-2023
Лучше бы с курением боролись среди студентов и профессорско-преподавательского состава.
11:34:15 22-12-2023
Гость (09:37:55 22-12-2023) Лучше бы с курением боролись среди студентов и профессорско-... И со взяточничеством!
13:45:12 22-12-2023
А это входит в понятие "здоровый образ жизни"?