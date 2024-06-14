Алтайский медвуз и Финуниверситет будут обучать экономике здравоохранения

Учебные заведения подписали соглашение о сотрудничестве

14 июня 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KKDzb

Подписание соглашения между АГМУ и Финансовым университетом / Фото предоставлено пресс-службой медвуза

Алтайский государственный медицинский университет и Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве России теперь будут сотрудничать. АГМУ отроет магистратуру по профилю "Экономика здравоохранения".

В рамках соглашения образовательные организации будут вводить новые программы магистратуры, профессиональной переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для здравоохранения.

И уже в ближайшую приемную кампанию отроют набор учащихся в магистратуру. Причем подготовка кадров будет идти и в АГМУ, и в Финуниверситете. Обучение проводят в очно-заочном формате в течение двух лет и шести месяцев (все подробности в разделе "Поступающему – Магистратура" на сайте меда). Кроме того, алтайский медвуз готовит кадры по направлению "Управление здравоохранением".

Кадры будут готовить с ориентацией не только на профили конкретных медицинских организаций, но и с учетом индивидуальной профессиональной траектории организаторов здравоохранения.

"АГМУ является флагманом в регионе по подготовке управленческих кадров для системы здравоохранения, осуществляя обучение организаторов здравоохранения в ординатуре, магистратуре, в рамках профессиональной переподготовки и повышения квалификации", – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

По ее словам, сейчас подготовку и повышение квалификации управленческих кадров для системы здравоохранения проводит Центр развития регионального здравоохранения Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ. Также там привлекают ведущих специалистов-практиков из контрольно-надзорных органов, структур исполнительной власти в сфере здравоохранения.

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России