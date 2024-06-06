Специальность "Физическая и реабилитационная медицина" открыли в ординатуре АГМУ

Это новая специальность в России

06 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Врач. Здравоохранение / Фото: bristekjegor on Freepik

В Алтайском государственном медицинском университете в 2024 году стартует первый прием студентов-выпускников и молодых специалистов в абсолютно новую ординатуру по программе 31.08.78 "Физическая и реабилитационная медицина".

Эта специальность утверждена в России недавно, но в связи с чрезвычайной востребованностью она активно внедряется во многих медицинских учреждениях.

"Цель программы ординатуры: подготовка квалифицированных специалистов – врачей физической и реабилитационной медицины, обладающих соответствующими компетенциями, позволяющими проводить диагностические и профилактические мероприятия, эффективное комплексное лечение и медицинскую реабилитацию пациентов различных возрастных категорий с широким спектром нозологических форм заболеваний", – пояснила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Будущие специалисты получат теоретические и практические знания по медицинской реабилитации пациентов разного возраста с патологией центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями. А также знания по неврологии, травматологии-ортопедии, кардиологии, педиатрии, лечебной физкультуре, физиотерапии и т.д., освоят современные диагностические и терапевтические технологии.

Практические навыки отработают в клинических базах (в реабилитационных центрах, в стационарных и амбулаторных отделениях реабилитации) Барнаула. Обучение происходит при стажировке под руководством ведущих врачей-неврологов, травматологов, кардиологов, врачей физической и реабилитационной медицины и т.д.

По окончании обучения ординаторы будут владеть навыками проведения клинической диагностики и обследования пациентов, назначения мероприятий по медицинской реабилитации и контроля их эффективности, применения физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры и т.д. В том числе и современных высокотехнологических методов лечения, ведения медицинской документации и анализа медико-статистической информации.

АГМУ обладает всей необходимой материально-технической базой для подготовки специалистов, имеет квалифицированный состав научно-педагогических работников.