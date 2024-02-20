Алтайский медвуз победил в российском конкурсе благодаря студотрядам

Минобр признал университет лучшим в направлении работы со студенческими отрядами

20 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Студенты АГМУ / Фото предоставлено пресс-службой вуза

Алтайский государственный медицинский университет занял первое место во Всероссийском конкурсе на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов. Торжественное награждение состоялось 17 февраля в Москве на праздничном концерте "Всегда 20!". Мероприятие приурочили ко Дню российских студенческих отрядов.

Конкурс проводило Министерство образования и науки РФ. По итогам 2023 года Минобр определил, в каком из вузов лучше всего организуют деятельность студотрядов. Алтайский медвуз победил в номинации, посвященной университетам, подведомственным российскому Минздраву.

На концерте АГМУ представляли начальник управления воспитательной, внеучебной и социальной работы Никита Неверов и специалисты по учебно-методической работе Карим Намазбаев и Александр Зальцман.

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, победу в конкурсе обеспечила командная работа университета и его учащихся. Студенты-медики активно себя показали в третьем трудовом семестре.

"2023 год стал знаменосным для студотрядовского движения вуза. Надеемся, что 2024, юбилейный год также станет для АГМУ знаменосным", – отметила руководитель вуза.

Шереметьева напомнила, что в прошлом году три студотряда принесли университету три знамени всероссийского уровня. Так, ССО "Монолит" победил во всероссийской студенческой стройке "Мирный атом". СМО "Василиск" одержал победу в конкурсе на звание лучшего студенческого отряда и принес знамя всероссийского студенческого медицинского отряда (ВСМО) "Атлант". Студенческий сервисный отряд АГМУ "Ватерпас" занял первое место по совокупности показателей на всероссийском проекте сводного студенческого отряда "Белокуриха" и получил звание лучшего студенческого отряда.