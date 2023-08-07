Алтайский министр хочет защитить туристов от нелегальных гидов

Поскольку они могут завести туристов в опасную зону, о существовании которой и сами не знают

07 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru

Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев попросил гостей региона не связываться с гидами-нелегалами, пишут "Новости Горного Алтая".

Сарбашев указал, что нелегальные гиды не только наносят угрозу безопасности туристов, но и вытесняют профессиональных экскурсоводов.

"Не имеют опыта, лицензий и даже элементарных знаний об истории Горного Алтая, а потому сочиняют всевозможные легенды на ходу", – подчеркнул министр.

Из 100 претендентов министерство аттестовало лишь 60 экскурсоводов и гидов, при этом многие кандидаты не знали даже, где находятся опасные или запрещенные зоны.

Сарбашев призвал туристов пользоваться услугами только лицензированных гидов-экскурсоводов.