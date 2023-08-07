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Алтайский министр хочет защитить туристов от нелегальных гидов

Поскольку они могут завести туристов в опасную зону, о существовании которой и сами не знают

07 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru
Горный Алтай / Фото: amic.ru

Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев попросил гостей региона не связываться с гидами-нелегалами, пишут "Новости Горного Алтая".

Сарбашев указал, что нелегальные гиды не только наносят угрозу безопасности туристов, но и вытесняют профессиональных экскурсоводов.

"Не имеют опыта, лицензий и даже элементарных знаний об истории Горного Алтая, а потому сочиняют всевозможные легенды на ходу", – подчеркнул министр.

Из 100 претендентов министерство аттестовало лишь 60 экскурсоводов и гидов, при этом многие кандидаты не знали даже, где находятся опасные или запрещенные зоны.

Сарбашев призвал туристов пользоваться услугами только лицензированных гидов-экскурсоводов.

Горный Алтай / Фото предоставлено Медеу Джатканбаевым

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НОВОСТИТуризм
Туризм Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

10:27:00 07-08-2023

На Телецком озере, каждый рулевой катера - гид и экскурсовод. Каждый рассказывает свои легенды и показывает достопримечательности, которых другие не знают. Вот для начала пусть министр там порядок наведет.

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Гость

10:33:09 07-08-2023

На вертолёте колдунов на Белуху возил легальный гид и что с того?

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Гость

11:41:53 07-08-2023

Мне "местный гид" в Акташе рассказал, что когда-то давно для чего-то рыли котлован рядом с селом (там раньше так-то промышленность была), его затопило, бросили. И сейчас на этом месте Гейзеровое озеро. История рассказывалась с насмешкой над туристами. Но мол очень удобно получилось - рядом с селом. Я предложил ему взять зубило и высечь на скале петроглифы. Чтобы не возить далеко туристов. Он на меня так задумчиво и понимающе посмотрел.

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Гость

15:47:39 07-08-2023

Ага, и ссылка на майскую новость "Гид рассказал..." Где "гид" говорит, что "до Калбак-Таша добраться можно ТОЛЬКО НА ЛОШАДИ". Убиться со смеху...

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